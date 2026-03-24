68 Aksarayspor - Fethiyespor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin gözü 29. hafta karşılaşmalarına çevrildi. Özellikle 68 Aksarayspor - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu, taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Orta sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele, iki takım açısından da kritik önem taşıyor.

68 AKSARAYSPOR - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

68 Aksarayspor ile Fethiyespor arasında oynanacak olan TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta karşılaşması, 24 Mart Salı günü saat 14.00’te başlayacak.

68 AKSARAYSPOR - FETHİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik mücadele, Aksaray’da bulunan Dağılgan Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

68 AKSARAYSPOR - FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de netleşti. Karşılaşma, Yaay sosyal medya platformunda canlı olarak yayınlanmayacak.

TAKIMLARIN SON DURUMU VE PUAN TABLOSU

Mücadele öncesinde iki takımın ligdeki performansı dikkat çekiyor. İşte 68 Aksarayspor ve Fethiyespor’un güncel istatistikleri:

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra 68 Aksarayspor 10 11 7 41 10. Fethiyespor 9 8 11 35 12.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

İki takım da orta sıralarda yer alıyor ve üst sıralara yaklaşmak istiyor.

68 Aksarayspor, sahasında oynayacağı maçta avantajlı konumda.

Fethiyespor deplasmanda sürpriz sonuç arayacak.

Alınacak puanlar sezonun kalan haftaları için belirleyici olabilir.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMİ

Sezonun ilerleyen haftalarında alınacak her puan büyük değer taşıyor. Bu nedenle 68 Aksarayspor - Fethiyespor mücadelesi, iki takımın da hedefleri açısından kritik bir sınav niteliğinde. Özellikle puan sıralamasında birbirine yakın olan ekiplerin mücadelesi, rekabeti daha da artırıyor.

