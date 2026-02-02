68. Grammy Ödülleri'nde ICE ve Trump tepkisi: "Çalıntı topraklarda kimse yasa dışı değildir"

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 68. Grammy Ödülleri'nde birçok ünlü isim Minnesota'da 2 ABD vatandaşını vurarak öldürmesi ve sert müdahaleleriyle gündeme gelen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerini protesto etti.

Grammy Ödülleri, bu yıl müzik ödüllerinin yanı sıra Başkan Donald Trump'ın göç politikalarına yönelik protestolara da sahne oldu.

Gecenin öne çıkan isimlerinden Porto Riko'lu şarkıcı Bad Bunny, ödül konuşmasında "ICE defol" ifadesini kullanarak Trump yönetiminin göç politikalarına tepki gösterdi.

Sanatçı, "Biz barbar değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız" ifadelerini kullanırken, konuşması salonda ayakta alkışlandı.

Ünlü şarkıcı Billie Eilish ise ödülünü kabul ederken, "Çalıntı topraklarda kimse yasa dışı değildir" ifadesiyle tepkisini ortaya koydu.

Eilish, protestoların sürdürülmesi çağrısında bulunarak, "Seslerimiz önemli ve insanlar önemli" dedi. Kehlani de benzer ifadelerle ICE'ı eleştirdi.

Justin Bieber, Hailey Bieber ve Joni Mitchell'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, gece boyunca "ICE defol" yazılı rozetler taktı.

TRUMP’TAN GRAMMY SUNUCUSU NOAH'A TEPKİ

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Trevor Noah, Billie Eilish'in "Yılın Şarkısı" ödülünü kazanmasının ardından Trump'ı hedef aldı.

Noah, "İşte yılın şarkısı. Tebrikler Billie Eilish. Bu, her sanatçının istediği bir Grammy, Trump'ın Grönland'ı istemesi kadar. Bu da mantıklı, çünkü Epstein artık ortada olmadığına göre, (Eski ABD Başkanı) Bill Clinton'la takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, törende kendisini eleştiren Noah'ya yüklendi.

Grammy Ödülleri'ni "izlenemez derecede kötü" olarak nitelendiren Trump, Noah'nın ifadeleri nedeniyle hukuki yollara başvurabileceğini belirtti.

Trump, "Bill (Clinton) adına konuşamam ama Epstein Adası'na hiç gitmedim, yakınından bile geçmedim. Bu akşamki yalan ve iftira niteliğindeki açıklamaya kadar, Sahte Haber Medyası dahil, kimse beni bununla suçlamadı" ifadelerine yer verdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, tepkilere yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "Hollywood'un, insanları suçlulardan korumak için hayatlarını riske atan kolluk kuvvetlerini şeytanlaştırması kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Gecenin en büyük ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü Billie Eilish "Wildflower" ile kazanırken "Yılın Kaydı" ödülü Kendrick Lamar ve SZA işbirliği olan "Luther"a verildi. "Yılın Albümü" ödülünün sahibi ise Bad Bunny'nin "Debi Tirar Mas Fotos" adlı albümü oldu.

"En İyi Yeni Sanatçı" ödülünü Olivia Dean kazanırken pop müzik kategorilerinde Lady Gaga "Mayhem" albümüyle öne çıktı. Gaga, "En İyi Pop Vokal Albüm" ödülünün yanı sıra "En İyi Dans/Pop Kaydı" ödülünü de "Abracadabra" ile aldı.

"En İyi Müzik Videosu" ödülü ise Doechii'nin "Anxiety" adlı çalışmasına verildi.

Rap kategorilerinde gecenin en dikkat çeken ismi Kendrick Lamar oldu. Sanatçı, "GNX" albümüyle "En İyi Rap Albümü", "TV Off" ile "En İyi Rap Şarkısı", "Luther" ile de "En İyi Melodik Rap Performansı" ödüllerini kazandı.

Alternatif müzikte The Cure, "Songs Of A Lost World" ile "En İyi Alternatif Müzik Albümü" ödülünü kazanırken Rock müzik kategorisinde "En İyi Rock Albümü" ödülünün sahibi,"Never Enough" adlı eseriyle Turnstile'a verildi.

Film ve televizyon müzikleri alanında "En İyi Film/TV Müzikleri Albümü" ödülünü Ludwig Göransson, "Sinners" filmiyle kazandı."K-Pop Demon Hunters" filminde yer alan "Golden" adlı eser, "En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı" ödülünü kazanarak bu alanda ilke imza attı.