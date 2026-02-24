68 kişi hayatını kaybetmişti: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi davasında bir kişiye yurtdışına çıkış yasağı verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yıkılması sonucu 68 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 2 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Duruşmaya hastanede yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve hastaların aileleri katılırken, sanık Mustafa Hambolat'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan teknik bir sorun nedeniyle duruşmaya katılamadığı öğrenildi. Duruşmayı Demokratik Sağlık-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Hatay Tabip Odası üyeleri ve Adalet Peşinde Aileleri Platformu takip etti.

TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE BACAĞINI KAYBETTİ

Bir müşteki, 6 Şubat depremlerinin olduğu gün tedavi için hastanede olduğunu, enkaz altında kalarak bacağını kaybettiğini anlattı. Çocuklarına bakacak durumda olmadığını belirten müşteki, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Bir başka müşteki ise söz konusu hastane binasının riskli olduğu ve faaliyette olmamasına dair rapor olmasına rağmen hastanenin faal olduğuna dikkati çekti. Kamuoyunda kamu görevlilerinin yargılanmasına dair cezasızlık politikasının yaygın olduğunu söyleyen müşteki, ihmali olan herkesin cezalandırılmasını talep etti.

"UTANMASALAR BİZİ SUÇLAYACAKLAR"

Hastane çalışanı eşini kaybeden Abdullah Gül, dönemin Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat'ın söz konusu ek hizmet binasının tekrar hizmete açılmasına 2020-2021 sürecinde Kovid-19 ve Zeytin Dalı operasyonundan kaynaklı hastane kapasitesinin doluluğunu gerekçe gösterdiğini fakat o dönem hastanenin doluluk oranının yüzde 50-70 civarında olduğunu anlattı. Gül, şunları söyledi:

"Hastane kapasitesi çok dolu değildi ve sahra hastanesi vardı. O dönemin doluluk oranlarına dair bilgilerin dava dosyasına eklenmesini talep ediyorum. Burası bir devlet kurumu. Utanmasalar bizi suçlayacaklar. Canlar gitti, hâlâ iki kaybımız var. Bir mezarları bile yok, tutuklu da yok. Eşime sekizinci günde ulaştım. Bahanelere sığınmayalım, kimsenin hiç mi suçu yok? Bin 200 kilometreden geliyorum. Beni ayakta tutan eşime verdiğim söz, adalet mücadelesidir."

"OLASI KASTTAN YARGILAMA YAPILMALI"

Müşteki avukatı, binanın sağlam durumda olmadığı ve yıkılacağına dair rapor ve yazışmaların bulunduğunu hatırlatarak, yargılamanın "olası kast"tan yapılması gerektiğini söyledi.

Mahkeme, dönemin Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirilmesine ve yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar vererek, davayı erteledi.

"BUGÜN İÇİMİZE BİR TOHUM ATILDI"

Duruşma sonrası açıklama yapan Demokratik Sağlık-Sen Anadolu Şubesi Başkan Vekili Metin Yılmaz, "Bugün içimize bir tohum atıldı. Bu tohumu sizlerle paylaşmanın bizlere mutluluk vereceğine inanıyoruz. Hakimlerimiz ve yargıçlarımız kamu vicdanını gözeterek Mustafa Hambolat hakkında yurtdışı yasağı kararı vermiş bulunmaktadırlar" dedi.