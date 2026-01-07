68 kuşağı ruhuyla ABD’nin karşısında

HABER MERKEZİ

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 3 Ocak'ta kaçırılması ve Venezuela başkenti Karakas'ın aynı gün ABD tarafından bombalanması üzerine Ortadoğu Teknik Üniveristesi (ODTÜ) öğrencileri ABD emperyalizmini protesto etmek üzere dün rektörlüğe yürüdüler.

"57 yıl önce bugün, 1969'da, ODTÜ'lü devrimci öğrencilerin Vietnam Kasabı Komer'in arabasını yaktığı yerden sesleniyoruz" diyen öğrenciler, "6. Filo'yu denize dökenlerin, ülkenin bağımsızlığı için her şeyini ortaya koyan 68 kuşağının isyanıyla Venezuela'yı kuşatan ABD barbarlığına karşı haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.

YIKILMAYA MAHKUMLAR

Öğrenciler yaptıkları açıklamada, "Bugün karşı karşıya olduğumuz temel sorun, sadece tekil bir saldırı değil; bizzat bu saldırıları besleyen, giderek yozlaşan ve meşruiyetini yitiren uluslararası sistemin kendisidir. Kapitalist çelişkilerin derinleştiği ve aşırı sağın yükseldiği bu dönemde, Trump hükümeti gibi emperyalist hırsların dünyanın dört bir yanında da benzerlerini besleyen bu dinamik, kendi koyduğu kuralları yine kendi çıkarları için çiğneyen, "uluslararası hukuk" kavramını halkları sömürmek için bir kılıf olarak kullanmaktadır. Bu sistem artık içeriden çürümüştür ve yıkılmaya mahkumdur" dedi.

"ABD, Maduro hükümetini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayarak saldırgan müdahalesini meşrulaştırmaya çalışsa da, gerçeğin öyle olmadığını biliyoruz" diyen öğrenciler "Trump, Çin ile girdiği rekabette Venezuela petrolünün tüm kontrolünün elinde olmasını istemektedir. ABD bir kez daha söz geçiremediği ve dayattığı sömürü sisteminin biraz olsun dışına çıkan ülkelere darbelerle, suikastla ve kaçırmalarla hizaya getirmeye devam etmektedir. Emperyalist saldırganlık, daha fazla hammadeye ve enerji kaynağına ulaşmak, sermaye ihracı yapmak için her geçen gün artan şiddetle katliamlarına devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Halkların özgürlük ve demokrasi mücadelesinde gençlik, hiçbir zaman sadece seyirci olmamıştır diyen öğrenciler sözlerini şöyle sonlandırdı:

NATO ÜSLERİ KAPATILSIN

"Bizler için demokrasi, sandıklara hapsedilen bir kağıt parçası değil; halkların kendi kaderini tayin etme hakkıdır. Bu mücadeleyi yerel bir sınırın içine hapsetmiyor, enternasyonalizm bayrağı altında birleştiriyoruz çünkü ODTÜ’den Karakas’a, Gazze’den Suriye'ye uzanan bu enternasyonalist ve anti-emperyalist mücadele ile birlikte halkların özgürlük çığlığı, binlerce kilometre ötedeki bir başka halkta karşılık bulacaktır. ODTÜ Öğrencileri olarak, tüm ezilenlerin bağımsızlık özlemini sahiplenen gençler olarak, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki sömürüye ve emperyalist tahakküme karşı olduğumuzu hatırlatıyoruz. Ezilen, sömürülen ve katledilen halkların mücadelesi için bütün emperyalist kuvvetler ve işbirlikçilerine karşı nasıl direndiysek aynı şekilde direnmeye ve aynı şekilde direnen tüm halklarla dayanışmaya devam edeceğiz. 2026 NATO Zirvesinin Ankara’da yapılması planlanırken Türkiye'nin emperyalist devletlerle yaptığı anlaşmaların son bulması, NATO ve ABD üslerinin kapatılması konusunda ne kadar kararlıysak; Venezuela'nın zengin petrol kaynaklarının halkın elinden alınması için kurulan tahakkümün ve ABD'nin emperyalist saldırganlığının durması gerektiği konusunda o kadar kararlıyız."