68 yıldır korunan mimari miras

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Cinnah Caddesi üzerinde bulunan ve 1957 yılında yapılan mimar Nejat Ersin tarafından tasarlanan Cinnah 19 Apartmanı, bugüne kadar tek bir çivi çakılmadan korundu. Bayındırlık Bakanlığı Meydanlar Müdürlüğü’nde çalışanlar tarafından kullanılmak üzere inşa edilen apartman, ilerleyen yıllarda sivil kullanıma açıldı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selda Bancı, "Özellikle o dönem için Le Corbusier’nin ikamet blokları, dubleks daireler ve Edward Durell Stone’un beton grilleri yani güneş kırıcı olarak adlandırdığımız yapı elemanları, Nejat Ersin’in oldukça ilgisini çekiyor. Bu anlamda Cinnah 19, 20’nci yüzyıl modern mimarlığının Ankara ve Türkiye’deki özgün örneklerinden biri. 20’nci yüzyıldan kalma önemli sivil mimari örneklerin yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Bancı, "...bu yapılar yaşam kültürüyle birer kanıt ve bugün her birimiz, bu yapıları korumakla ve gelecek nesillere miras olarak aktarmakla görevli durumdayız" dedi.