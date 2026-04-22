69 ilde uyuşturucu operasyonları: 478 kişi tutuklandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik 69 ilde 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1018 şüpheliden 478'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, emniyet müdürlüklerince operasyonlar gerçekleştirildi.

1527 ekip ve 3 bin 817 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 1018 şüpheliden 478’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 133 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca aramalarda 586 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 uyuşturucu hap ele geçirildi.