69 kişi yaşamını yitirmişti: Fuat Koku Sitesi davasında belediye başkanlarına yargı kalkanı

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde Fuat Koku Sitesi'nin yıkılarak 69 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin eski belediye görevlisi 7 kişi hakkında soruşturma izni verildi. Sitenin yıkılmasıyla 4 yakınını kaybeden Döne Kaya, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) raporlarını hatırlatarak, "Her şey ortadayken neden dönemin belediye başkanları ve yardımcıları korunuyor?" diye sordu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı/Kavaslı Mahallesi'nde bulunan Fuat Koku Sitesi'nin A ve B bloklarının yıkılması sonucu en küçüğü 6 aylık bebek olmak üzere 69 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Fuat Koku ve Murat Fuatoğlu (Koku), şantiye şefi ve statik proje müellifi Serdal Sıkar, yapı denetim firması yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu, statik proje ve uygulama denetçisi Cemal Topaloğlu ile kontrol elemanı Emrah Bulğurcu hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Öte yandan, binanın yıkımında sorumluluğu olduğu iddiasıyla eski Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, eski Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Kemal Karakaplan ve Erhan Mustafa Tartıcı, eski İmar ve Şehircilik Müdürü Nuriye Elçin Eryetli, mülga Odabaşı Belediye Başkanı Hasan Tümer, mülga Odabaşı Belediye Başkan Vekili Atıf Yeşil, mülga Odabaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kemal Kadıoğlu, mülga Odabaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Nursel Aydın, makine ve inşaat mühendisleri Mustafa İnan, Mehmet Bük ve Muhammet Cevdet Havayıoğlu, inşaat teknikerleri Arif Murat Elçi ve Yüksel Şenol ile sağlık memuru Ekrem Karabacak hakkında soruşturma izni istendi.

7 KİŞİ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ, 7 KİŞİ İÇİN RET

Edinilen bilgiye göre, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasını taşıyan kararla, Nursel Aydın, Kemal Kadıoğlu, Atıf Yeşil, Nuriye Elçin Eryetli, Muhammet Cevdet Havayıoğlu, Arif Murat Elçi ve Yüksel Şenol'un da aralarında bulunduğu 7 isme soruşturma izni verildi. Belediye başkanları Hasan Tümer ve İsmail Kimyeci'nin de aralarında bulunduğu 7 ismin soruşturulmasına ise izin verilmedi.

Depremde anne, kız kardeşi, eniştesi ve 9 aylık yeğenini kaybeden Döne Kaya, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kaya, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 28 Mart 2025 tarihinde kısmen soruşturma izni verip kısmen soruşturma izni vermemesine dair dosyanın kararının önce Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha sonrasında da dava dosyasına girdiğini belirtti. Kaya, "Bugün 23 Şubat 2026. Hâlâ itiraz süreçleri devam ediyor ve kamu görevlileri hakkında iddianame süreci başlatılmış değil" dedi.

"DÖNEMİN BELEDİYE BAŞKANLARI VE YARDIMCILARI NEDEN KORUNUYOR?"

Kaya, 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildiğini, 7 kamu görevlisi hakkında ise izin verilmediğini belirtti. Bu durumun "adaletsizlik" olduğunu savunan Kaya, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) raporlarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Her şey ortadayken neden dönemin belediye başkanları ve yardımcıları korunuyor? Korunacak biri varsa o da 6 Şubat'ta kaybettiğimiz insanlardı. Bunu kabul etmiyorum. Bize 'buna sebep olanlar hesap verecek' sözü verildi. Peki neredeler? Üç yıldır neden adalet yok? Ne bekleniyor? Bir sonraki depremde yeniden ölmemiz mi gerekiyor? Sadece hayatta 9 ay kalan yeğenim Çınar'ın adaleti bu değil. 6 Şubat saat 04.17'de ailemi mahvettiniz. Üç yıldır da mahkeme salonlarında adalet arayarak benim hayatımı mahvediyorsunuz.

Duruşmalara giriyoruz; sanıklar yok. Ya vareste tutulmuşlar ya denetimli serbestlikteler ya da haklarında izin çıkmamış. Biz, 6 Şubat'ta ailesi katledilmiş insanlarız. Bu davalar kamunun davası… Devlet bu davalara sahip çıkmak zorundayken adaletsizliğiyle bizi bir kez daha mağdur ediyor. 6 Şubat günü yaşadığımız felaket yetmedi; şimdi bir de adaletsizliğin kurbanı mı olacağız? Bu mu adalet? Bu mu bize vaat edilen hesap sorma?"

Öte yandan, Fuat Koku Sitesi'nin müteahhitler yönünden yargılanmasına yarın saat 10.00'da Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.