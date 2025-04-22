69 kişiye mezar olmuştu: Hacı Ömer Apartmanı müteahhitlerine 14 yıl ceza!

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş'ta 69 kişinin yaşamını yitirdiği Hacı Ömer Apartmanı davası görüldü.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanık Atilla Öz, savunmasında 9 Eylül Üniversitesi'ndeki 5 akademisyen hazırlanan bilirkişi raporunu "ucube" olarak nitelendirdi.

Diğer sanık Tevfik Tepebaşı da binanın deprem çok şiddetli olduğu için yıkıldığını ileri sürdü.

Davada binanın müteahhitleri Atilla Öz ve Ebrar Sitesi’nin de müteahhidi olan Tevfik Tepebaşı’na bilinçli taksirle insan öldürme suçundan 14 yıl 5 ay hapis cezası verildi, diğer iki sanık tahliye edildi. Müşteki avukatlarından Naim Eminoğlu, verilen cezanın yetersiz ve eksik olduğunu belirterek, "Deprem dosyalarında verilecek karar 'bilinçli taksir' değil 'olası kast' olmalıdır. Bu karara ilişkin itirazlarımızı yapacağız. Belediye ve bakanlık görevlileri yargılanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

BELUK APARTMANI DAVASININ 7'NCİ DURUŞMASI DA GÖRÜLDÜ

Depremde Adana'da yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı A Blok'a ilişkin davanın yedinci duruşması da görüldü.

Duruşmada, binada eşini ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey, ev hapsi verilen inşaat mühendisi sanık Abdullah Yeldan'ın "ev hapsini" ihlal ettiğini belirterek tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, talebi reddederek davayı erteledi. Eşini ve çocuklarını kaybeden müdahil Oğuz Soyubey "Hâlâ bilirkişi raporu gelmedi, tutuklanmalar yapılmadı, kamu görevlilerine ilişkin iddianameler hazırlanmadı. 'Biz artık yeter' diyoruz. Bizden giden gitti, bir sonraki nesli kurtarmak hepimizin elinde" diye konuştu.