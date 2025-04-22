69 kişiye mezar olmuştu müteahhitlere 14 yıl ceza!
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde Hacı Ömer Apartmanı'nın yıkılması sonucu 69 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, müteahhitler Tevfik Tepebaşı ile Atilla Öz'e 14 yıl 5 ay 11'er gün hapis cezası verildi. Diğer iki sanığın ise beraatine hükmedildi. Müşteki avukatlarından Naim Eminoğlu, verilen cezanın yetersiz ve eksik olduğunu belirterek, "Deprem dosyalarında verilecek karar 'bilinçli taksir' değil 'olası kast' olmalıdır. Bu karara ilişkin itirazlarımızı yapacağız. Belediye ve bakanlık görevlileri yargılanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş'ta 69 kişinin yaşamını yitirdiği Hacı Ömer Apartmanı davası görüldü.
Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanık Atilla Öz, savunmasında 9 Eylül Üniversitesi'ndeki 5 akademisyen hazırlanan bilirkişi raporunu "ucube" olarak nitelendirdi.
Diğer sanık Tevfik Tepebaşı da binanın deprem çok şiddetli olduğu için yıkıldığını ileri sürdü.
Davada binanın müteahhitleri Atilla Öz ve Ebrar Sitesi’nin de müteahhidi olan Tevfik Tepebaşı’na bilinçli taksirle insan öldürme suçundan 14 yıl 5 ay hapis cezası verildi, diğer iki sanık tahliye edildi. Müşteki avukatlarından Naim Eminoğlu, verilen cezanın yetersiz ve eksik olduğunu belirterek, "Deprem dosyalarında verilecek karar 'bilinçli taksir' değil 'olası kast' olmalıdır. Bu karara ilişkin itirazlarımızı yapacağız. Belediye ve bakanlık görevlileri yargılanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
BELUK APARTMANI DAVASININ 7'NCİ DURUŞMASI DA GÖRÜLDÜ
Depremde Adana'da yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı A Blok'a ilişkin davanın yedinci duruşması da görüldü.
Duruşmada, binada eşini ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey, ev hapsi verilen inşaat mühendisi sanık Abdullah Yeldan'ın "ev hapsini" ihlal ettiğini belirterek tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, talebi reddederek davayı erteledi. Eşini ve çocuklarını kaybeden müdahil Oğuz Soyubey "Hâlâ bilirkişi raporu gelmedi, tutuklanmalar yapılmadı, kamu görevlilerine ilişkin iddianameler hazırlanmadı. 'Biz artık yeter' diyoruz. Bizden giden gitti, bir sonraki nesli kurtarmak hepimizin elinde" diye konuştu.