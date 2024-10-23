69 kuruluştan Açık Radyo'ya destek: "Açık Radyo açık kalmalı!"

69 Çevre, Ekoloji ve Hak Savunucusu kuruluş Açık Radyo’nun kapatılmasına karşı açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, kurulduğu 13 Kasım 1995'ten beri gezegenin dertlerini dert edinmiş, Türkiye gündemine ekoloji meselesini sokmak için büyük emek veren Açık Radyo'nun kapatılmasına tepki verildi.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

“Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo”nun varlığına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nerede ayrımcılığa uğrayan bir birey varsa kürsü olmuş, nerede üzerine bomba yağan insanlar varsa etnik, dini ya da toplumsal aidiyetine bakmaksızın sahip çıkmış, sözcüsü olmuş, nerede attığı her adımda korkarak yaşayan mülteciler varsa seslerine kulak vermiş, nerede sözüyle, eylemiyle ya da greve çıkarak hakkını arayan işçi varsa yanlarında durmuş, nerede cinsel kimliğinden dolayı hor görülen, zulme uğrayan birileri varsa seslerini kamusal alana taşımış, nerede depremler, yangınlar ve felaketlerle boğulanların çığlıkları varsa onları çoğaltmış, nerede yok edilen biyoçeşitlilik , tarihe karışmaya yüz tutan bir kültür, kaybolan bir dil ve unutulan bir müzik varsa insan, flora ve fauna ayrımı gözetmeksizin ekosisteme mikrofon tutmuş, çalışanları, gönüllü programcıları ve destekçileriyle, kolektivizmin ve dayanışmanın dünyadaki en iyi örneklerinden biri haline gelmiş Açık Radyo açık kalmalı!"



İmzacı 69 kuruluş ve platform ise şöyle:

2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, 78'liler Hareketi, Adaların Atları Platformu, Alakır Nehri Kardeşliği, Amed Ekoloji Derneği, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Antalya Ekoloji Ağı, Antalya Gıda Topluluğu, Aydın Çevre Platformu, Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu Dostları,

Burgazada Marta Koyu Dayanışması, Burgazada Orman Gönüllüleri Platformu, BURHAK (Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi), Burhaniye Çevre Platformu, Çeşme Yarımada Çevre Derneği, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği, Diyalog Grubu, DOĞADER, Doğanın Çocukları, Dur De Platformu, Dünya Mirası Adalar, Ekoloji Birliği, Eskişehir Çevre Derneği, FET-DER Fethiye, Genç Mücadele İnisiyatifi (GEMİ), Geyikbayırı Yaşam Platformu, Göçmeniz Irkçılığa Hayır Platformu, Güllük Körfezi Koruma Platformu, Haberveinsan.com, Hak ve Adalet Platformu, Hasankeyf Yaşatma İnisiyatifi, Hayvan Yaşam Özgürlük Platformu, HDK Ankara, İkizköy Çevre Komitesi, İklim Adaleti Koalisyonu, İstanbul Kent Savunması, Kadıköy Kooperatifi, Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Keçi Kültür Ekoloji Çevre ve İletişim Derneği, Kent Politikaları Derneği, Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı, Kuzey Ormanları Savunması, Mardin Ekoloji, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, MSİ (Muğla Su İnisiyatifi), MUÇEP (Muğla Çevre Platformu), MUÇEP Datça Meclisi, Pera Kültür Sanat Derneği, Phaselis İnisiyatifi, Phaselise Dokunma Hareketi, Roots & Shoots Türkiye (Kökler ve Filizler Derneği), Sarıyer Kent Dayanışması, SES (Eşitlik ve Dayanışma), Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi Ankara, Söke Çevre Platformu, Sulukule Platformu, Şezlongsuz Datça İnisiyatifi, Validebağ Savunması, Van-Çev Der (Van Çevre ve Tarihi Eserleri Koruma ve Geliştirme Derneği), Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Yaşam ve Dayanışma Yolcuları, Yaşamdan Yana Derneği, Yeryüzü Derneği, Yeryüzü Kolektifi, Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazetesi, Yeşil Sol Hayvan Hakları Meclisi, Yurttaş Girişimi, Zilan Ekoloji Platformu.