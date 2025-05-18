69'uncu Eurovision'un galibi Avusturya oldu

İsviçre'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanan 436 puanla Avusturya oldu. Wasted Love isimli şarkısıyla yarışan JJ, 69. Eurovision yarışmasını kazandı.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision'da bu sene de Türkiye yer almazken 26 ülke yarıştı. "Türkiye seni özledik” temalı video sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Yarışma aynı zamanda İsrail protestolarına da sahne oldu.

Örneğin İspanya devlet televizyonu RTVE, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde, "Filistin için barış ve adalet" yazılı bir mesaj yayımlayarak, ceza vermekle tehdit eden Avrupa Yayın Birliğini (EBU) eleştirdi. RTVE'nin bu yayını sosyal medyada gündem oldu. Yarışmanın açılışında da Filistin'i destekleyen protestolar gerçekleştirilmiş ve İsrail'in yarışmaya katılması eleştirilmişti.

Fotoğraf: AA

Avusturya adına yarışmaya katılan ve Wasted Love isimli şarkısıyla yarışan JJ, 69. Eurovision yarışmasını 436 puanla kazandı.

Yarışmanın puan tablosu şöyle: