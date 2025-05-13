69 yaşındaki yurttaşa, 'diplomasız Erdoğan' paylaşımını retweet ettiği gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı

İzmir'de yaşayan 69 yaşındaki emekli bir emekli vatandaş hakkında sosyal medyada "diplomasız Erdoğan" ve "hırsız, katil Erdoğan" paylaşımını retweet ettiği gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verildi.

İzmir'de yaşayan 69 yaşındaki bir emekli, sosyal medyada "diplomasız Erdoğan" ve "hırsız, katil Erdoğan" paylaşımlarını retweet ettiği gerekçesiyle ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Savcılık, emekliyi tutuklama talebiyle İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, emekli savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Savunmasında, "Bu tweetlerin yazılmasıyla ilgim yoktur. Böyle bir paylaşım yaptığımı hatırlamıyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum" dedi.

"ATILI SUÇ, KATALOG SUÇ KAPSAMINDA DEĞİLDİR"

Emekli vatandaşın avukatı ise müvekkilinin söz konusu içeriğin üreticisi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dosyada yer alan açık kaynak araştırma raporunda da belirtildiği üzere, teyide muhtaç bir bilgi söz konusudur. Savcılığın araştırma yazısına göre usulsüzlük bulunmaktadır; zira savcı talimatı olmadan açık kaynak araştırması yapılmıştır. Bu durum hukuken geçerli değildir. Ayrıca, içerik kabul anlamına gelmemekle birlikte ifade özgürlüğü kapsamındadır. En fazla ağır eleştiri olarak değerlendirilebilir.

Müvekkilim işçi emeklisidir, bypass ameliyatı geçirmiştir ve düzenli olarak ilaç kullanmaktadır. Bu ilaçlara ilişkin raporu dosyaya sunuyoruz. Atılı suç, katalog suç kapsamında değildir. Müvekkilimin kaçma veya delilleri karartma ihtimali bulunmamaktadır. Sabit ikametgâha sahip olan müvekkilimin, tutuksuz yargılanmak üzere öncelikle bihakkın, bu mümkün değilse adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasını talep ederiz."

Mahkeme, Başsavcılığın tutuklama talebini reddederek, emeklinin yurt dışına çıkışını yasaklayan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.