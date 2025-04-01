7/24 çalışsak bile sorunlar çözülmez

Kamu hastanelerinde artan randevu taleplerinin karşılanmamasından dolayı Sağlık Bakanlığı mesai sonrasında da randevu sistemini başlattı. İzmir’de çok ciddi bir talebin olmadığı belirtilirken, Ankara ve İstanbul’da ise durum daha farklı. Bu randevu sistemi başka sorunları da beraberinde getirdi.

Doktorlar, uzun çalışma saatlerinin ardından mesai sonrası muayeneyle beraber tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bir doktorun 60 veya 70’inci hastası olmak da hastaların niteliksiz bir sağlık hizmeti almasına sebep oluyor. Ayrıca birçok tetkik yapılan hizmetin sunulamamasından dolayı hastalar randevularına geldikten sonra bütün işlemlerini bitiremeden hastaneden ayrılmak zorunda kalıyor.

BAKANLIK KAYITSIZ

Ankara’da mesai sonrası doktor randevularının yüzde 80’inin dolu olduğunu belirten Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Mine Coşkun, “Hekimler olarak en başından beri söylüyoruz; bir otomobilin muayenesi bile en az 30 dakika sürerken, 5 dakikada muayene olmaz. Hasta için minimum 15 dakika gerekiyor. Hekimler tanıyı atlamamak amacıyla daha fazla tetkik istiyor. Bu kez de tetkik sırası çok uzuyor, oralarda randevu krizi oluyor” dedi. Bakanlığın kayıtsız kalmaya devam ettiğini vurgulayan Coşkun, “Bakanlık bir kişinin yılda ortalama 11,4 kez hekime müracaatı ile övünüyor. Bunun anlamı 1 milyara yakın hekime müracaat demek. Sağlık sistemi bu iş yükünü kaldıramaz. Yılda bir kişinin 11,4 defa bir sağlık kurumuna başvurması, teşhis ve tedavi süreçlerinin uzamasının bir işareti olduğu gibi, akılcılıktan ve bilimsellikten uzaklaşan sağlık politikalarındaki başarısızlığın ifadesidir. Hastalarımız ise tedavi olmadığını düşünüyor, muayene süresinden tatmin olmuyor ve doktor doktor geziyor. İsterlerse sabaha kadar randevu açsınlar, isterlerse 7/24 bizleri çalıştırsınlar bu sorun yine çözülmez. Çünkü bu sorun yapısal. Bu sistemin değişmesi gerekiyor” dedi.

EKONOMİK SEBEPLER

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel de kentte mesai sonrası randevulara ciddi bir talep olmadığını söyledi. Yüksel, “Hekim arkadaşlarımız bunu tamamen ekonomik koşullardan dolayı yapmak zorunda kalıyor” diye konuştu. Hastaların mesai sonrasında tükenmiş doktorlarla karşılaştığını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti: “Hastalar akşam saatlerinde doktorun 60’ıncı veya 70’inci hastası oluyor. Bu çözüm sağlıklı değil. Yapılması gereken tetkiklerle ilgili sıkıntı olabiliyor. Farklı çözüm bulunmalı. Bu tip uygulamaların kararları ilgili meslek odaları ve sendikalarla beraber verilmeli. Bakanlık hep yalnız başına karar alıyor. Bu anlayıştan vazgeçilmeli. Bizim performansa bağlı değil tek kalemde ödemeye ihtiyacımız var. Ortak kararlarla daha iyi bir sağlık hizmeti, başka bir sağlık sistemi mümkün.”

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KRİZİ ORTADAN KALDIRMAZ

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, şunları söyledi: “Uygulanan bu sistem randevu krizini yani sistemin sorununu çözmekten çok uzak. Mesai sonrası randevular görüntüde gönüllü esası olmuş oluyor ama bu adil bir durum değil. Biz bu şekilde performansa dayalı bir para değil, tek maaş, tek ödeme istiyoruz. Sistemdeki sorun sadece randevu sorunu değil. Sağlığın finansmanından başlayarak, sağlık emek gücüne, tıp eğitimine kadar tümden ele alınması lazım. Birinci basamak güçlendirilmeli. Performansa dayalı sistemi getirmeye çalışıyor. ASM, hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarının artırılması lazım. Özel hastanelerden hizmet alarak sağlık sistemindeki sorunlar çözülmez.’’