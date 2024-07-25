7,5 milyar TL’lik vergi borcu sıfırlandı

İktidarın sır gibi sakladığı veriler açığa çıktı. 2013-2023 döneminde 7 milyar 506 milyon 378 bin TL’lik vergi borcunun silindiği belirlendi. AKP iktidarının sildiği vergi borçlarına yönelik çalışan CHP Milletvekili Cevdet Akay, iktidarın sadece zenginlere ait borçları sildiğinin altını çizdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verileri, AKP iktidarının ikinci, üçüncü ve dördüncü dönemlerinde silinen vergi borçlarının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Vergi Uzlaşma Komisyonu ve Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu’nca 2013 ve 2023 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde 2 milyar 587 milyon 72 bin 443 TL’lik vergi borcunun, 4 milyar 919 milyon 306 bin 144 TL’lik de ceza borcunun silindiğini öğrenildi.

AKP iktidarının sildiği vergi borçlarına yönelik çalışan CHP Milletvekili Cevdet Akay, 2013 ile 2023 yılları arasında silinen vergi borçlarının dökümünü ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, “Vergiyi tabana yayacağız” sözlerini anımsatan Akay, iktidarın sadece zenginlere ait borçları sildiğinin altını çizdi.

CHP’li Akay’ın Gelir İdaresi Başkanlığı verileri üzerinde yaptığı çalışmaya göre, 2013-2023 döneminde 2 milyar 587 milyon 72 bin 443 TL’si vergi borçlarından, 4 milyar 919 milyon 306 bin 144 TL’si ise vergi cezası borçlarından oluşmak üzere toplam 7 milyar 506 milyon 378 bin 587 TL’lik vergi borcunu silindi. İktidarın vergi borcu olan yurttaşı ceza yağmuruna tuttuğunu kaydeden Akay, “Görünen o ki iktidar, vergisini ödemeyen yandaşlarını mükafatlandırmış” dedi.

DAĞIN GÖRÜNEN KISMI

Tahsilinden vazgeçilen vergi tutarına da değinen Akay, şunları söyledi: “Vergi harcaması olarak bilinen istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle tahsilinden vazgeçilen vergi bu hesaplamada yoktur. Bu yolla 2024 yılında 2,2 trilyon TL’lik vergi tatbikinden de yine vazgeçilecektir. Bunun da 657 milyar TL’si KÖİ ve YİD modeli ile iş yapan 44 firmanın içinde olduğu kurumlar vergisi tutarıdır. Ayrıca, 2002-2023 yılları arasında çıkarılan 14 af kanunu ile vergi affı sağlanmıştır. Bu rakamları da hesaplamaya dahil ettiğimizde devasa bir vergi affı karşımıza çıkmaktadır.”

Akay, iktidarın vergi adaletsizliğine de tepki gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2010 yılı itibarıyla hemen her demecinde, “Vergide adaletten” bahsettiğini belirten Akay, “Adaletiniz, yoksullaştırdığınız vatandaşlarımızdan son kuruşuna kadar vergiyi toplayıp zenginlerin milyarlarca liralık vergi borcunu affetmek mi?” diye sordu. Adaletsizliğin bizzat AKP eliyle yaratıldığının altını çizen Akay, “Adaletsizliği yaratanlar adalet getiremez” diye konuştu.

Borcu silinen şirketlerin açıklanmamasına tepki gösteren CHP'li Akay, sözlerini şöyle sürdürdü: “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen yetkililere silinen vergi borçlarının detaylarını bizlerle paylaşmalarını istedik fakat bu isteğimiz ne yazık ki karşılanmadı. Bu şirketlerin kimler olduğunu bizler biliyoruz, milletimizin de bilmesini istiyoruz fakat iktidar bunu gizlemek için elinden geleni yapıyor.”