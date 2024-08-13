7 ayda 249 kadın öldü
Temmuz’da 28 kadın erkekler tarafından öldürülürken, yılın ilk 7 ayında 249 kadın katledildi.
Haber Merkezi
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Ocak ayından itibaren 7 aylık kadın cinayetleri raporunu ve Temmuz ayına ilişkin raporunu açıkladı.
Rapora göre Temmuz’da 28 kadın erkekler tarafından öldürüldü.
Yılın ilk 7 ayında 249 kadın katledildi.
249 kadından 92’si aile içinde, 39’u ayrılma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü.
Ölen kadınların 48’i ise şüpheli ölüm olarak verilere yansıdı. Kadınların 140’ı ateşli silahla, 52’si kesici aletle katledildi.
Kadınların 121’i evli, 63’ü bekar, 36’sının medeni hali tespit edilemedi.