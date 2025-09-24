7. Bandırma Kitap Günleri, Ceyda Düvenci'yi ağırladı

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Bandırma Kitap Günleri, dördüncü gününde oyuncu ve yazar Ceyda Düvenci'yi ağırladı.

7. Bandırma Kitap Günleri'nin dördüncü gününde okurlarıyla buluşan Düvenci, sadece kitaplarını değil, deneyimlerini ve ilham verici öyküleri de paylaştı. Düvenci'nin ardından Doç. Dr. Resul Yavuz katılımcılarla buluştu.

Akşam saatlerine gelindiğinde ise Cumhuriyet Meydanı bu kez müzikle şenlendi. "Pikap" grubu, enerjik performansları ve geniş repertuvarlarıyla dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, “7. Bandırma Kitap Günleri’nin dördüncü gününde Cumhuriyet Meydanı'mız yine dolu dolu geçti. Ceyda Düvenci’nin pozitif enerjisi ve samimi anlatımı, Doç. Dr. Resul Yavuz’un değerli bilgi paylaşımları hemşehrilerimizden büyük ilgi gördü. Akşam saatlerinde ise Pikap grubunun konseriyle meydanımız müzikle renklendi. Emeği geçen tüm yazarlarımıza, sanatçılarımıza ve katılım gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.