7. Bandırma Kitap Günleri kitapseverleri ağırlıyor

Kültür Sanat Servisi

Balıkesir’in ilçesi Bandırma Kitap Günleri bu yıl da edebiyatçılar ve kitapseverleri ağırlıyor. 20 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan Bandırma Kitap Günleri, yedinci kez Türkiye’nin dört bir yanından gelen yayınevlerini, yazarları, akademisyenleri ve edebiyatseverleri kitapseverlerle bir araya getiriyor.

Bir hafta boyunca devam edecek olan etkinlik boyunca birçok yazar imza günleri, söyleşiler ve paneller aracılığıyla okuyucularıyla buluşacak. Bandırma Belediyesi tarafından organize edilen kitap fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak herkese açık gerçekleştiriliyor. Etkinlik 27 Eylül'e kadar zengin programıyla katılımcıları ağırlayacak.