7 bebeği öldürmüştü: Seri katil hemşirenin temyiz başvurusu reddedildi

2015-2016 yıllarında 7 bebeği öldürdüğü belirtilen ve 14 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Lucy Letby'nin temyiz başvurusu reddedildi.

İngiltere’de bir hastanenin yeni doğan ünitesinde yedi bebeği öldürdüğü belirtilen Lucy Letby adlı hemşirenin temyiz başvurusu reddedildi. 34 yaşındaki Letby, 2015-2016 yıllarında yedi bebeği öldürmek ve altı bebeği daha öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulunmuştu.

Letby, Ağustos 2023'te 14 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Duruşmaya katılan öldürülen bebeklerden birinin annesi, “Böyle bir şeytanın var olması beni dehşete düşürüyor” demişti.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Hemşirenin cezasını açıklayan yargıç Justice Goss, Letby’nin 'acımasızca ve hesaplı bir şekilde gerçekleştirdiği eylemlerinin gerçek anlamda dehşet verici olduğunu' söylemişti. Yargıç, Letby’nin 'normal insan içgüdülerinin tamamen karşıtı bir şekilde davrandığını, sağlık ve bakım alanında çalışanlara yönelik güveni de sarstığını' dile getirmişti.

Letby’nin evinde yapılan aramada, "Bebekleri bilerek öldürdüm, çünkü onlara bakabilecek kadar iyi değildim. Ben korkunç, şeytani bir insanım. BUNU YAPTIĞIM İÇİN ŞEYTANIM" yazılı bir not bulunmuştu.