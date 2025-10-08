7 belediye başkanı AKP'ye geçti: Erdoğan rozetleri taktı
Aralarında CHP'li Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın da olduğu 7 belediye başkanı AKP'ye geçti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı '2025-2026 Milletvekilleri Buluşması' programında başkanlara rozet taktı. Budak, bağımsız devam edeceğini açıklamıştı.
CHP, YRP, DEVA ve DP'den istifa eden 7 belediye başkanı AKP'ye geçti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, partisinin grup toplantısına ve '2025-2026 Milletvekilleri Buluşması' programına katıldı.
Erdoğan, programda yaptığı konuşmanın ardından partisine katılan 7 belediye başkanına da AKP rozeti taktı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP'ye katılan belediye başkanlarının listesi şöyle:
1- Ardahan Göle - Gökhan Budak - CHP
2- Gümüşhane Şiran - Abdulbaki Kara - DP
3- Muş Bulanık Rüstemgedik Beldesi - Abit Özdemir - DEVA
4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi - Uşak Ataş - DEVA
5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi - Eşref Varol - YRP
6- Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan - YRP
7- Bingöl Merkez Sancak Beldesi - Hayrettin Küçük - YRP
"ARTIK BAĞIMSIZ KALACAĞIM" DEMİŞTİ
Ardahan’da CHP'li Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, verdiği röportajda "İçim yanarak istifa etmek zorunda kaldım. Ben artık bağımsız kalacağım. Göle halkının yanında olmayı sürdüreceğim" demişti.