Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

7 belediye başkanı AKP'ye geçti: Erdoğan rozetleri taktı

Aralarında CHP'li Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın da olduğu 7 belediye başkanı AKP'ye geçti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı '2025-2026 Milletvekilleri Buluşması' programında başkanlara rozet taktı. Budak, bağımsız devam edeceğini açıklamıştı.

Siyaset
  • 08.10.2025 14:12
  • Giriş: 08.10.2025 14:12
  • Güncelleme: 08.10.2025 14:25
7 belediye başkanı AKP'ye geçti: Erdoğan rozetleri taktı

CHP, YRP, DEVA ve DP'den istifa eden 7 belediye başkanı AKP'ye geçti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, partisinin grup toplantısına ve '2025-2026 Milletvekilleri Buluşması' programına katıldı.

Erdoğan, programda yaptığı konuşmanın ardından partisine katılan 7 belediye başkanına da AKP rozeti taktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP'ye katılan belediye başkanlarının listesi şöyle:

1- Ardahan Göle - Gökhan Budak - CHP

2- Gümüşhane Şiran - Abdulbaki Kara - DP

3- Muş Bulanık Rüstemgedik Beldesi - Abit Özdemir - DEVA

4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi - Uşak Ataş - DEVA

5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi - Eşref Varol - YRP

6- Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan - YRP

7- Bingöl Merkez Sancak Beldesi - Hayrettin Küçük - YRP

"ARTIK BAĞIMSIZ KALACAĞIM" DEMİŞTİ

Ardahan’da CHP'li Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, verdiği röportajda "İçim yanarak istifa etmek zorunda kaldım. Ben artık bağımsız kalacağım. Göle halkının yanında olmayı sürdüreceğim" demişti.

BirGün'e Abone Ol