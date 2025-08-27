7 bin metrede 15 gündür mahsur kalan dağcı için yeniden arama-kurtarma operasyonu başlatıldı

Kırgızistan'da 12 Ağustos'ta Zafer Zirvesi'ne tırmandığı sırada ayağını kıran ve 7 bin 100 metrede mahsur kalan Rus dağcı Natalya Nagovitsina için yeniden arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

5 gündür dağda mahsur kalan Nagovitsina için İHA yardımıyla başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

"DAĞCININ BULUNDUĞU YERDE YAŞAM BELİRTİLERİ TESPİT EDİLEMEDİ"

Nagovitsina'nın mahsur kaldığı bölgenin dronla çekilen görüntülerinde, zirvedeki bir kayanın altında çadırdan birinin el salladığı görülmüştü. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, bugün modern teknolojiler kullanılarak bir başka kapsamlı arama ve kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yüksek hassasiyetli ekipmanlarla donatılmış insansız hava araçları kullanılarak dağcının bulunduğu bölgenin havadan çekimleri yapıldı. Aşırı soğuk hava koşullarına, özellikle şiddetli rüzgara rağmen, termal kamera kullanılarak çekimler yapıldı. Dağcının bulunduğu yerde yaşam belirtisi tespit edilemedi" ifadeleri kullanıldı. Uzmanlar, Nagovitsina'nın artık hayatta olmadığını ifade etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Askat Alagözov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Nagovitsina'yı yüksekliğin fazla olması nedeniyle kurtarmanın mümkün olmadığını aktardı.

ARAMA-KURTARMA EKİPLERİNİ TAŞIYAN HELİKOPTER SERT İNİŞ YAPMIŞTI

Kırgızistan Savunma Bakanlığı'nın 16 Ağustos'ta arama-kurtarma operasyonu için ekipleri taşıyan helikopter sert iniş yapmış, pilot ve ekip üyeleri yaralanmıştı. Bakanlığın gönderdiği ikinci helikopter ile Rus ve Alman dağcı kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Nagovitsina'yı arama-kurtarma operasyonu 19 Ağustos'ta yeniden başlatılmış, Nagovitsina'ya doğru tırmanan ekip 22 Ağustos'ta grup liderinin sağlık durumunun kötüleşmesi ve şiddetli kar fırtınası nedeniyle ana kampa dönerek, arama-kurtarma operasyonunu yarıda kesmişti.

İNİŞTE AYAĞINI KIRMIŞTI

7 bin 439 metrelik Zafer Zirvesi'ne 4 kişilik ekiple tırmanan Nagovitsina, inişte düşerek ayağını kırmış ve sıcaklığın eksi 26'ya düştüğü 7 bin 100 metrede mahsur kalmıştı. Nagovitsina ile ikili olarak yürüyen Rus dağcı, önlerinde olan biri İtalyan diğeri Alman 2 dağcıya ulaşmıştı. Rus dağcının yardım istemesi üzerine İtalyan ve Alman dağcılar geri çıkarak Nagovitsina'ya çadır, ısıtıcı ve yemek bırakmıştı. Ancak dönüşte 6 bin 900 metrede İtalyan dağcının sağlık durumu kötüleşmiş ve hayatını kaybetmişti.