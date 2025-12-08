7 dev bankadan 2026 için altın tahmini

Gram altın 5.800 TL kapısına dayanırken, küresel piyasaları kontrol eden 7 banka 2026 tahminini yayımladı.

Haftanın ilk işlem gününde ibre yeniden yukarı döndü. Cuma günü yaşanan kr satışlarıyla hafif gerileyen gram altın, sabah saatlerinde toparlanarak 5.770 TL seviyelerine demir attı. Çeyrek altının 9.549 TL, Cumhuriyet altını ise 38.051 TL’den işlem gördü.

Piyasaların gözü Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın vereceği karara kilitlendi. Piyasalar, yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Fed'in gevşeme sinyali vermesiyle dolar endeksi zayıflarken, ons altın 4.217 dolara tırmandı.

Raporlarını güncelleyen bankaların ortaya koyduğu rakamlar, altın borcu olanları kara kara düşündürecek cinsten. Bank of America ve JP Morgan, çıtayı en tepeye koyarak 5.000 dolar hedefini işaret etti.

İşte dev kurumların masaya koyduğu çarpıcı rakamlar:

· Bank of America: 5.000 Dolar

· JPMorgan: 5.000 Dolar

· Goldman Sachs: 4.900 Dolar

· Wells Fargo: 4.500 - 4.700 Dolar

· Morgan Stanley: 4.500 Dolar

· UBS: 4.500 Dolar

· Deutsche Bank: 4.450 Dolar