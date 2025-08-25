7. Edremit Kitap Fuarı sona erdi

Edremit Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Edremit Kitap Fuarı, 18-24 Ağustos tarihleri arasında 110 yayınevi ve 300’e yakın yazar, şair, gazeteci, belediye başkanı ve milletvekilini binlerce kitapseverle buluşturdu.

Dağcı ve yazar Nasuh Mahruki, “Toplumsal Dayanışma” başlıklı söyleşisinde günümüzün en büyük ihtiyacının birlik olduğunu vurguladı. Geçmiş süreçlerden dersler çıkarılması gerektiğini belirten Mahruki, çözüm önerilerini de katılımcılarla paylaştı. Programın sonunda Mahruki’ye teşekkür plaketini Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer sundu.

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden usta yazar Pınar Kür, meslektaşı Buket Uzuner tarafından fuarda anıldı. Uzuner, Pınar Kür’ün edebiyat dünyasındaki rolünü ve kendisi üzerindeki etkilerini samimiyetle anlatarak, “Rol model kadın yazarlarımız erkek egemen bir sektörde varlıklarını kanıtladı” dedi. Söyleşinin ardından Uzuner kitaplarını imzaladı, plaketini ise Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci takdim etti.

Yaşar Seyman, “Gönül Gördü Dil Sevdi” adlı kitabı üzerine gerçekleştirdiği söyleşide, Âşık Veysel’in hayatını, mücadelesini ve kadınların toplumdaki yerini anlattı. “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” diyen Seyman’a plaketini Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş sundu.

Fuarın son gününde usta oyuncu Nazan Kesal, İranlı şair Füruğ Ferruhzad’ın hayatını anlatan tek kişilik oyun “Yaralarım Aşktandır” ile sahne aldı. Yazar Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyun dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyunun ardından Kesal’a teşekkür plaketini usta oyuncu Ahmet Mekin ve Başkan Mehmet Ertaş verdi. Fuar, Grup Mösyö’nün coşkulu sahne performansıyla sona erdi. Yüzlerce katılımcının şarkılara hep birlikte eşlik ettiği finalde gruba teşekkür plaketini Belediye Meclis Üyesi Av. E. Can Özkoca sundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, fuarın kapanışında yaptığı konuşmada “18-24 Ağustos tarihleri arasında aydınlanma ışığını bir kez daha Edremit’ten yakmanın mutluluğunu yaşadık. Yüzlerce değerli yazar, şair, gazeteci ve akademisyeni ağırladık. Bu fuarı emekleriyle var eden tüm arkadaşlarıma ve bizi yalnız bırakmayan binlerce misafirimize teşekkür ediyorum. Seneye yine zeytin ağacının gölgesinde buluşmak dileğiyle. Kitaplar hep hayatınızda olsun” dedi.