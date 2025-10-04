7 Ekim 2023'te MİT binası: Mit personelleri Hamas yetkilisi sevinirken ne sordu?

Gazeteci Ertuğrul Özkök bugün t24’te yayımlanan yazısında Konda ve Panorama şirketlerinin sonuçlarını paylaşmaya devam etti. Özkök AKP’ye oy verenler dahil 10 Türk’ten 7’sinin iktidarın Gazze planını başarısız bulduğunu yazdı.

Özkök’ün yazısından öne çıkanlar şöyle:

“Geçen gün güvendiğim iki anket şirketinin eylül ayı anket sonuçlarını yazmıştım.

Orada yazmadığım çok ilginç bir rakam daha var.

Bu iki şirket ağustos ayında sahaya çıkmamıştı.

Eylül anketlerine bakınca bazı sonuçlar daha da anlam kazanıyor.

HER 10 TÜRK’TEN 7’Sİ ‘GAZZE POLİTİKASI BAŞARISIZ’ DİYOR

Kamuoyu duygularında son iki ayda en büyük değişme, ‘hükümetin Gazze politikası’ konusunda olmuş.

Buna göre Türk halkının yüzde 66,7’si ‘İktidarın Gazze politikasını başarısız’ buluyor…

Başarılı bulanların oranı ise yüzde 23,9’da kalmış.

Daha da ilginci şu:

Gazze politikasını başarısız bulanların oranı ağustostan bu yana, yani iki ay içinde 6 puandan fazla yükselmiş.

Bu oran Ağustos’ta yüzde 60,4’müş…

Bir ilginç ayrıntı daha vereyim.

AKP seçmeninin yüzde 38,7’si, MHP’nin ise yüzde 47,7’si de uygulanan politikayı başarısız buluyor.

Bu sonuç bana iktidar açısından büyük bir hezimet olarak göründü.

Çünkü bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece Türkiye değil, bütün dünyada çok büyük gayretle ve cesaretle yürüttüğü bir politikaydı bu.”

7 EKİM’DE MİT BİNASINDA HAMAS YETKİLİLERİ VARDI

Özkök ayrıca Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e saldırıları sırasında MİT binasında neler olduğunu da yazdı.

Özkök şunları ifade etti:

“7 Ekim 2023 sabahı İstanbul’daki MİT binası.

Binada Hamas’ın sivil kanadından bir grup var.

Türk istihbarat yetkilileri ile görüşüyorlar.

O sırada haber geliyor…

Hamas’ın askeri kanadı o gece İsrail içinde büyük ve şok bir operasyon yapmış.

Henüz kaç kişi ölmüş belli değil.

Ama en az 1000 İsraillinin öldürüldüğü bilgileri var.

Haber geldiği an, MİT salonunda önce bir sessizlik oluyor.

Sonra Hamas yetkilileri “Allah-u ekber” deyip sevinç çığlıkları atmaya başlıyor.

MİT yetkilileri bu sahneyi sessizce izliyor.

Sonra üst düzey bir yetkili ağır ağır konuşmaya başlıyor.

“Çok büyük bir eylem yapmışsınız. Gerçekten beklenmeyecek kadar büyük bir eylem. Ama bu eylemin ikinci adımı ne olacak? Hiç düşündünüz mü?”

Hamas yetkililerinde ses yok…

MİT yetkilisi çok önemli bir analiz yapıyor:

“Şimdi siz mücadeleyi 1-0 yaptınız ama İsrail bunu 1-1 yapmayacak.” Bunun üzerine MİT yetkilisi devam ediyor. “Eylem büyük ve İsrail’e karşı durumu 1-0 yaptınız. Ama planladığınız ikinci bir golünüz, adımınız var mı?”

Hamas heyeti yine suskun.

MİT yetkilisi devam ediyor.

“Şimdi siz durumu 1-0 yaptınız. Ama biliniz ki İsrail durumu 1-1 yapmayacak. 2-1 de yapmayacak, 3-1, 4-1 de yapmayacak. Netanyahu’yu ve İsrail’i biliyoruz. Onlar durumu 10-1, hatta 12-1 yapacak. Buna karşı ikinci bir hamleniz, planınız var mı?”

Daha o sabah Türk istihbaratı anlıyor ki, Hamas’ın siyasî kanadı olaydan habersiz.

MİT yetkilileri o gün iki şeyi anlıyor.

Bu saldırıdan sonra ikinci adımın ne olacağını da bilmiyorlar ve hiç düşünmemişler.”