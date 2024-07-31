7. Espiye Pide ve Kültür Sanat Festivali başlıyor
7. Espiye Pide ve Kültür Sanat Festivali, 1 Ağustos'ta başlıyor.
Melek Mosso, Eypio, Ekin Uzunlar ve Onur Erol’un da sahne alacağı, çocuk etkinlikleri ve gastronomi atölyelerinin yer aldığı 7. Espiye Pide ve Kültür Sanat Festivali 1-2-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.
Festival hakkında konuşan Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere "Marka Kent Espiye sloganı ile çıktığımız yolda bu hedefimizin en önemli yapı taşlarından birini Espiye Pide ve Kültür Sanat Festivali oluşturuyor. Espiye’nin değerlerini, yöresel zenginliklerini ulusal ve uluslararası boyutta duyurmak için festival ve organizasyonlara çok önem veriyoruz. Espiye halkını kültür ve sanatla, birbirinden değerli sanatçılarla buluşturmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarihlerde yolu Espiye’den geçecek herkesi festivalimize davet ediyorum" dedi.
1 Ağustos Perşembe
15.00 Kortej Yürüyüşü
16.00 Festival Açılışı
16.30 Çocuk Etkinlikleri Başlangıcı
17.00 Yöresel Sanatçı Konserleri
22.00 Ekin Uzunlar
2 Ağustos Cuma
15.00 Çocuk Etkinlikleri Başlangıcı
17.00 Yöresel Sanatçı Konserleri
22.00 Eypio
3 Ağustos Cumartesi
15.00 Çocuk Etkinlikleri Başlangıcı
16.00 Onur Erol Çocuk Konseri
21.00 Plaket Töreni
22.00 Melek Mosso