7. Espiye Pide ve Kültür Sanat Festivali başlıyor

7. Espiye Pide ve Kültür Sanat Festivali, 1 Ağustos'ta başlıyor.

Melek Mosso, Eypio, Ekin Uzunlar ve Onur Erol’un da sahne alacağı, çocuk etkinlikleri ve gastronomi atölyelerinin yer aldığı 7. Espiye Pide ve Kültür Sanat Festivali 1-2-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Festival hakkında konuşan Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere "Marka Kent Espiye sloganı ile çıktığımız yolda bu hedefimizin en önemli yapı taşlarından birini Espiye Pide ve Kültür Sanat Festivali oluşturuyor. Espiye’nin değerlerini, yöresel zenginliklerini ulusal ve uluslararası boyutta duyurmak için festival ve organizasyonlara çok önem veriyoruz. Espiye halkını kültür ve sanatla, birbirinden değerli sanatçılarla buluşturmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarihlerde yolu Espiye’den geçecek herkesi festivalimize davet ediyorum" dedi.

Festival Programı:

1 Ağustos Perşembe

15.00 Kortej Yürüyüşü

16.00 Festival Açılışı

16.30 Çocuk Etkinlikleri Başlangıcı

17.00 Yöresel Sanatçı Konserleri

22.00 Ekin Uzunlar

2 Ağustos Cuma

15.00 Çocuk Etkinlikleri Başlangıcı

17.00 Yöresel Sanatçı Konserleri

22.00 Eypio

3 Ağustos Cumartesi

15.00 Çocuk Etkinlikleri Başlangıcı

16.00 Onur Erol Çocuk Konseri

21.00 Plaket Töreni

22.00 Melek Mosso