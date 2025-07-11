Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

7 gazeteciye hapis talebi

Güncel
  • 11.07.2025 05:00
  • Giriş: 11.07.2025 05:00
  • Güncelleme: 11.07.2025 05:00
7 gazeteciye hapis talebi
Fotoğraf: TGS

Haber Merkezi

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in Suriye’de öldürülmesine ilişkin 21 Aralık 2024’te İstanbul’da yapılan açıklamaya katılan gazeteciler Gülistan Dursun, Hayri Tunç, Enes Sezgin, Osman Akın, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal ile siyasetçiler Hacı Ugiş ve İmam Şenol hakkında açılan dava devam etti.

Savcı, gazetecilerin “Örgüt propagandası yapmak” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Duruşma 2 Ekim’e ertelendi.

BirGün'e Abone Ol