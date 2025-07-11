7 gazeteciye hapis talebi

Haber Merkezi

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in Suriye’de öldürülmesine ilişkin 21 Aralık 2024’te İstanbul’da yapılan açıklamaya katılan gazeteciler Gülistan Dursun, Hayri Tunç, Enes Sezgin, Osman Akın, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal ile siyasetçiler Hacı Ugiş ve İmam Şenol hakkında açılan dava devam etti.

Savcı, gazetecilerin “Örgüt propagandası yapmak” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Duruşma 2 Ekim’e ertelendi.