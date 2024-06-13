7 ilde 'hasarlı araç dolandırıcılığı' operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen 'hasarlı araç' dolandırıcılığı operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışından getirilen otomobilleri yurt içindeki hasarlı otomobillerin şasi numaralarıyla değiştirip sattıkları ortaya çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması ile deprem gibi afetlerde ağır hasar görmüş araçların şasi numarasının kullanılarak yurt dışından getirilen araçlarla değiştirildiğini bilgisine ulaşıldı.

İzmir merkezli İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Eskişehir ve Ankara'da belirlenen evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şebekenin Türkiye ağının lideri olduğu öne sürülen Y.A. ile yurt dışı lideri olduğu iddia edilen E.G.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 20 araç, 4 motor bloku, 10 elektronik motor beyni, bir yurt dışı menşeli araca ait şasi demiri, bir ruhsatsız tabanca ve 23 fişek, çok sayıda plaka, tescil belgesi ve dokümana el konuldu.

OTOMOBİLLER SERGİLENDİ

Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü salıverildi.



Diğer şüpheliler Y.A., E.G., B.A., M.O.T., T.G., Ş.B., T.T. ve M.A. bu sabah "nitelikli dolandırıcılık", "sahtecilik" ve "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.



Ele geçirilen otomobiller emniyet bahçesinde sergilendi.