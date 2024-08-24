7 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji, İç Anadolu ve Akdeniz'deki bazı iller için sağanak uyarısında bulundu. Verilere göre, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Adana, Mersin ve Osmaniye'de bugün öğleden sonra kuvvetli sağanak etkili olacak.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas, Adana, Mersin ve Osmaniye için sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas'ın güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.