7 ilde sağanak alarmı: Caddeleri su bastı, 12 kişi yaralandı

Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Samsun, Çankırı, Bolu, Yozgat, Kastamonu, Karabük ve Ankara’da cadde ve sokaklar su altında kalırken, taşan dereler, sürüklenen araçlar ve zarar gören tarım arazileri nedeniyle ekipler bölgelerde çalışma başlattı. Samsun'da 12 kişi yaralandı.

Taşan dereler, su altında kalan cadde ve iş yerleri ile ulaşımda yaşanan aksamalar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Birçok kentte araçlar sel sularına kapılırken, tarım arazileri de zarar gördü.

Belediye ve itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmaları başlattı.

SAMSUN’DA DERE TAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ: 12 YARALI

Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası Hacı Osman Deresi taştı. Dere taşkını nedeniyle Cumhuriyet Meydanı çevresi ile Çay ve Bahçelievler mahallelerinde su baskınları yaşandı.

Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Yurttaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri taşkın yaşanan noktalarda çalışma yürüttü.

Öte yandan ilçe merkezindeki 4 mahalleyi etkileyen sel ve taşkınlarda sürüklenen araçlar ve sel suları nedeniyle 12 kişi yaralandı.

Selden etkilenen bazı okullarda hasar ve temizlik çalışması ihtiyacı oluşurken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

SAMSUN VALİSİ, SEL BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sel felaketi sonrası Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tavlı, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Havza ilçesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağanağın saat 18.00 gibi başladığını aktaran Vali Tavlı, "Havza ilçesinden geçen derelerde taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde bu hızlı yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi. Havza Kaymakamlığımız, Havza Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karayolları ekipleri ile AFAD ekipleri hızlı bir müdahale yaptı. Şu an yağış çekilmiş durumda, hava durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

Tavlı, can kaybı yaşanmadığına işaret ederek şunları söyledi:

"İş yerlerine ve araçlara gelen zararlar var. Bunları tespit ettik. İş yeri sahiplerine, araç sahiplerine ve tüm Havzalı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Jandarma ekibimiz, emniyet ekibimiz, kolluk birimlerimiz de güvenlik anlamında da çalışmalara destek veriyorlar. Samsun Valiliğinin ekipleri, Büyükşehir Belediyemizin ekipleri, Havza Belediyesinin ve tüm kurumların ekipleri şu anda sahada çalışıyorlar. Çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek."

Havza ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katlarını su basmış, çok sayıda araç da sürüklenmişti.

ÇANKIRI’DA RÖGARLAR TAŞTI

Çankırı’da kısa sürede etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Belediye ekipleri vidanjörlerle tıkanan rögarları açarak tahliye çalışması yaptı.

Kentte trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerleri ve saçak altlarına sığındı.

BOLU’DA ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU

Bolu’da sağanak ve dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.

Bazı iş yerlerini su basarken, D-100 kara yolundaki alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Sürücüler alt geçitlerde ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

YOZGAT’TA GÜNLÜK YAŞAM AKSADI

Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar sel suları nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

KASTAMONU’DA KÖY YOLLARINI SEL BASTI

Tosya ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı özellikle Gövrecik Köyü’nün Unduk Mahallesi’nde etkili oldu.

Köy yolları sel sularıyla kaplanırken bölgede geniş su birikintileri oluştu.

Gövrecik Köyü Muhtarı İsmail Demirbaş, herhangi bir maddi zarar oluşmadığını açıkladı.

KARABÜK’TE DERE TAŞTI, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Eskipazar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle dere taştı, bazı yollar su altında kaldı.

Çandırlar köyü mevkisinde taşan dere nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken, çevredeki ekili tarım arazileri suyla kaplandı.

ANKARA’DA DOLU ETKİLİ OLDU

Bala ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sonrası bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Dolu yağışı nedeniyle bazı bölgeler beyaza bürünürken, tarım arazilerinde de zarar oluştu.

ÇORUM'DA DERE TAŞTI: SUNGURLU-ÇANKIRI YOLUNDA ULAŞIM AKSADI

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yağışların ardından derenin taşması sonucu Sungurlu-Çankırı kara yolunda ulaşım aksadı.

İlçede ikindi saatlerinde yağmur etkili oldu.

Yağışla birlikte debisi yükselen Kızılın Deresi'nde, Karaçay köyü yakınlarında taşkın meydana geldi.

Sel sularının dere yatağından taşması nedeniyle Sungurlu-Çankırı kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve özel idare ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de yolun ulaşıma elverişli hale getirilmesi için çalışma başlattı.