7 ilde sahte sağlık raporu operasyonu: 44 kişi gözaltına alındı
Urfa merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte sağlık raporu düzenledikleri iddia edilen 44 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte sağlık raporu düzenleyenlere yönelik soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
