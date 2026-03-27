7 işçi yaşamını yitirmişti: Dilovası davasında savcılık mütalaasını açıkladı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum tesisinde çıkan ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davada önemli bir aşamaya gelindi.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde görülen davada savcı, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını istedi.

7 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

8 Kasım 2025’te Dilovası’nda faaliyet gösteren Ravive Kozmetik isimli tesiste çıkan yangında 3’ü çocuk olmak üzere 7 işçi hayatını kaybetmişti.

Yangında yaşamını yitirenlerin Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu açıklanmıştı.

DURUŞMADA SAVUNMALAR ALINDI

Toplam 16 sanığın yargılandığı davanın dördüncü gün duruşmasında, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8’i tutuklu 9 sanığın yanı sıra müştekiler ve tanıkların ifadeleri tamamlandı.

Duruşmada taraf avukatlarının savunmalarına geçilirken, dosyada yeni aşamaya geçildi.

SAVCILIK: TUTUKLULUK SÜRSÜN

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verilmesini talep etti.

Savcılığın talebiyle birlikte gözler mahkemenin vereceği ara karara çevrildi.