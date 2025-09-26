7 işçinin ölümünden sorumlu olan Yaşar Coşkun’a jet tahliye
Hendek Büyük Coşkunlar patlamasına ilişkin görülen davada Patron Yaşar Coşkun’un tahliye kararı sonrası 1 saat içinde 15 milyon TL yatırıldı, Coşkun tahliye edildi.
Hendek Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’na ilişkin davada mahkeme heyeti tutuklu tek sanık fabrika sahibi Yaşar Coşkun’un 15 milyon TL teminat yatırması ve konutu terk etmeme (ev hapsi) şartıyla tahliyesine karar vermişti.
Kararın üzerinden birkaç saat geçmeden 15 milyon TL jet hızıyla yatırıldı, tahliye müzekkeresi yazıldı.
Kararın açıklanmasının ardından adliye önünde toplanan işçi aileleri ve müştekiler karara tepki göstermiş; bazı aileler mahkeme önünde fenalaşmıştı.
Aileler, “Adalet değil, patronu koruyan düzen işletildi. İşçiyi öldür, parasını öde çık” diyerek isyan etmişti.