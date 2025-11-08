7 KASIM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARINDA BÜYÜK SÜRPRİZ! | İlk Kez Listeye Giremedi!

7 Kasım 2025 Cuma gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Sezona etkileyici bir başlangıç yapan TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, yükseliş trendini sürdürerek günü zirvede tamamladı. Dizi, 10,09 reyting oranıyla haftanın en çok izlenen yapımı olmayı başardı ve liderliğini pekiştirdi.

Kuzey kıyılarında geçen dramatik ve güçlü atmosferiyle dikkat çeken yapım, aynı zamanda bu sezon çift haneli reytinglere ulaşan nadir projelerden biri olarak öne çıkıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Show TV’nin ilgi ile takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, hikâye akışındaki değişimlerle birlikte izleyici kitlesini korumayı sürdürdü. Dizi, 6,66 reyting ile günün ikinci sırasında yer aldı. Taşacak Bu Deniz’in özet bölümü ise 6,07 reyting ile üçüncü sırada listede yer aldı.

ARKA SOKAKLAR’DA DÜŞÜŞ

Kanal D’nin uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar, bu hafta izlenme oranında düşüş yaşayarak 3,59 reyting ile sekizinci sıraya geriledi.

Now TV'nin geçen hafta dikkat çeken çıkış yakalayan dizisi Ben Onun Annesiyim ise bu hafta listeye girmeyi başaramadı. Aynı şekilde TV8’in sevilen programı MasterChef Türkiye de uzun bir aradan sonra Top 10 dışında kaldı. ATV dizisi Aşk ve Gözyaşı ise final bölümüyle ekranlarda yer aldı ancak sıralamada yer alamadı.

7 KASIM 2025 CUMA REYTİNG SONUÇLARI – İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 10,09 2 Kızılcık Şerbeti 6,66 3 Taşacak Bu Deniz (Özet) 6,07 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,17 5 Esra Erol'da 4,08 6 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,99 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,60 8 Arka Sokaklar 3,59 9 Show Ana Haber 3,13 10 ATV Ana Haber 2,81

Kaynak: TİAK

7 Kasım 2025 reyting birincisi hangi dizi oldu?

Taşacak Bu Deniz, 10,09 reytingle günün birincisi oldu.

Kızılcık Şerbeti reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Dizi 6,66 reyting ile ikinci sırada yer aldı.

Arka Sokaklar listede kaçıncı sırada?

Arka Sokaklar, 3,59 reyting ile sekizinci sırada yer aldı.

7 Kasım 2025 Cuma gününün reyting sonuçları, diziler arasındaki rekabetin bu sezon da yüksek seyredeceğini kanıtlıyor. Taşacak Bu Deniz'in yükselişi sürerken, diğer yapımların yerini koruma veya yeniden yükseliş arayışlarının devam edeceği görülüyor.