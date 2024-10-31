7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

Hatay’ın Defne ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara yansıdı.

7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.