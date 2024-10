7 kentte eylem ve yürüyüş yasaklandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 7 kentte valilikler tarafından alınan kararla, gösteri, yürüyüş, eylem ve açık hava toplantıları geçici süreyle yasaklandı.

Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Iğdır, Hakkari, Van ve Batman valilikleri, yasak kararına ilişkin açıklama yaptı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 13 Ekim Pazar günü, 13.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen miting ile ilgili olarak değerlendirme yapıldığı bildirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda kentte, 9 Ekim günü saat 00.01'den 13 Ekim saat 23.59'a kadar eylem, gösteri, basın açıklaması gibi faaliyetler 5 gün süreyle yasaklandı.

BATMAN

Batman Valiliğince yapılan açıklamada, "9 Ekim bahane gösterilmek suretiyle PKK/KCK terör örgütünün çağrıları kapsamında yapıldığı değerlendirilen diğer eylemleri de kapsayacak şekilde, açık alanlarda yapılmak istenen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, 9 Ekim günü saat 00.01'den 13 Ekim saat 23.59’a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

VAN

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği" ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili coğrafi sınırları içinde 9-13 Ekim tarihlerinde 5 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

MARDİN

Mardin'de Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 10-14 Ekim'de yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma, nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma ve benzeri her türlü eylemin ve eylem, etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs, araçların ilimiz sınırına girişleri, ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs, araçların il sınırlarımızdan çıkışları, ayrıca, bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem, etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergahının kullanılmasının, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde 10 Ekim'de saat 08.00'den, 14 Ekim'de saat 08.00'e kadar 4 gün süre ile yasaklanmıştır."

HAKKARİ

Hakkari'de gösteri yürüyüşü, basın açıklamaları, oturma eylemi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Hakkari Valiliği'inin açıklaması şöyle:

"Hakkari coğrafi sınırları içinde 10 Ekim saat 00.01'den geçerli 13 Ekim günü de dahil saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilan dağıtılması ile her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

BİTLİS

Bitlis Valiliği, il genelinde gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

"Bitlis coğrafi sınırları içinde 10 Ekim saat 00.01'den 14 Ekim saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre, basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler de İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yasaklanmıştır."

Açıklamada, aynı tarihlerde Bitlis güzergahını kullanarak çağrılarda bahsedilen ve benzer konulara ilişkin kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere, buralardan da bireysel ve toplu çıkışlara izin verilmemesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

IĞDIR

Iğdır Valiliği, il genelinde 10 Ekim saat 06.00'dan, 14 Ekim saat 23.59'a kadar, toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Iğdır ili coğrafi sınırları içerisinde; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Iğdır il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 10 Ekim 2024 günü saat 06.00'dan 14 Ekim 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."