7 kez tahliye erteleme kararı Meclis’e taşındı

HABER MERKEZİ

DEM Parti Mersin Milletvekili Av. Ali Bozan, Afyonkarahisar 1 No’lu Tipi Cezaevi’nde tutuklu Dijwar Nesri İsmail’in idare ve gözlem kurulu tarafından çeşitli bahanelerle 7 kez tahliyesinin ertelendiğini söyledi.

Bozan, ayrıca Cezaevi Müdürü’nün tutuklu İsmail’e, “Ben buradayken sen çıkamazsın” sözünü kullandığı bilgisini aldığını vurgulayarak konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Av. Ali Bozan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, Afyonkarahisar 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde 33 yıldır tutuklu bulunan Dijwar Nesri İsmail’in İdare ve Gözlem Kurulu tarafından 7 kez tahliyesinin ertelenmesinin gerekçelerini sordu. Milletvekili Bozan, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Dijwar Nesri İsmail’in 5 Eylül 2021 tarihinde 30 yıllık tutukluluk şartını tamamladığını belirttiği soru önergesinde; “Mahpus İsmail’in şartlı tahliye edilmesi gerekirken idare gözlem kurulu kararıyla henüz tahliye edilmemiştir. İsmail, 33 yıla yakın süredir hapiste tutulmaktadır” ifadelerini kullandı.