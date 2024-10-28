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7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası: Kadın kuaförü tutuklandı

Nevşehir'de iş yerinde farklı zamanlarda staj yapan kız çocuklarına, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın kuaförü S.D., tutuklandı.

Güncel
  • 28.10.2024 15:38
  • Giriş: 28.10.2024 15:38
  • Güncelleme: 28.10.2024 15:44
Kaynak: AA
7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası: Kadın kuaförü tutuklandı
Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org

Nevşehir'de, iş yerinde farklı zamanlarda staj yapan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın kuaförü tutuklandı.

7 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kadın kuaförlüğü yapan S.D, işletmede staj yapan bir kız çocuğunun ailesinin taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

TUTUKLANIP, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zanlının farklı zamanlarda iş yerinde staj yapan 6 kız çocuğuna daha cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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