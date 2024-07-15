7 köyün yolu yıllardır yapılmıyor

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Sürügüden, Tellioğlu, Arpaşen, Yanatlı, Çobanköy, Üçkilise, Karlıyazı grup yolunun bozuk olması halkın tepkisine yol açtı. Köylüler yetkililerden yollarını tamir edip asfaltlamasını istedi.

İstanbul Göle Dernekler Federasyonu Başkanı Eren Küpeli, köy muhtarlarıyla beraber derin çukurlar oluşan yol üzerinde açıklama yaptı. Tehlikeler atlattıklarını belirten Küpeli, “ Bizim burada tek bir isteğimiz var, yollarımızın yapılması, biz fazla bir şey istemiyoruz. Vatandaş olarak hakkımız olan yolların yapılmasını istiyoruz" dedi.