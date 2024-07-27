7 kurumdan dolar/TL tahmini: Yıl sonunda ne kadar olacak?

Dolar/TL kurundaki dalgalı seyir devam ederken 7 kurumun yıl sonuna ilişkin beklentileri dikkat çekti. Ekonomi devlerinin dolar/TL beklentisi 32,5 ve 37 TL arasında gerçekleşti.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,27 değer kaybederek 32,9680 liraya geriledi. Dolar kuru uzun bir süredir dar bant aralığında hareket ederken yıl sonu için tahminler de güncellendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dolar/TL tahmini yıl sonu için 37,7463'den 37,3667 TL’ye düştü. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,4115'den 41,5175'e yükseldi.

Öte yandan bazı finansal kuruluşların yıl sonu dolar/TL tahminleri de güncellendi. 7 kurum arasında en iyimser tahmin 32,5 TL olarak gerçekleşti. En yüksek dolar kuru beklentisi ise 37 TL olarak kaydedildi.

İşte kurumların dolar/tl tahminleri:

HSBC

Yıl sonu tahmini: 36 TL

FITCH

Yıl sonu tahmini: 36 TL

DEUTSCHE BANK

Yıl sonu tahmini: 37 TL

BNP PARIBAS

Yıl sonu tahmini: 36 TL

COMMERZBANK

Yıl sonu tahmini: 35 TL

MORGAN STANLEY

Yıl sonu tahmini: 36 TL

WELLS FARGO

Yıl sonu tahmini: 32,5 TL.

Kaynak: mynet.com