7 maddede doğalgazdan tasarruf etmenin yolları

Kış mevsimi yaklaştıkça doğalgaz kullanımının önemi de artıyor. Yurttaşlar doğalgazın nasıl ekonomik kullanılacağını merak ediyor.

En ekonomik yakıtların başında gelen doğalgaz eylül piyasa verilerine göre mutfakta yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre 6 kat, ısınmada ithal kömüre göre 4 ve elektriğe göre de 2,5 kat daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İşte birkaç maddede doğalgazdan tasarruf etmenin doğal yollları:

>>Evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırın.

>>Her kış dönemi öncesinde kombi bakımını yaptırın. Periyodik bakım, kombinin ömrünü uzatırken verimini artırıyor.

>>Termostatınızın sıcaklık ayarını yalnızca 1 derece düşürmek bile doğal gaz faturalarında yüzde 7'ye varan oranda tasarruf edilmesine olanak sağlıyor.

>>Eşit ısı dağılımı için radyatörlerin önünü perdeyle kapatmayın.

>>Termostatik vana, radyatörü ayarlanan sıcaklık değerine ulaştığında otomatik olarak kapatarak enerji tasarrufu sağlıyor. Bu basit uygulama yüzde 15'e varan oranda tasarruf elde edilmesine yardımcı olabiliyor.

>>Evin içinde farklı mekanlarda istenilen sıcaklık seviyesini koruyarak kombinin gerektiği kadar çalışmasını sağlayan oda termostatı, fazla enerji tüketiminin önüne geçerek doğal gaz faturasında yüzde 15'e varan oranda tasarruf edilmesine olanak sağlayabiliyor.

>>Evde ısı kaybını önlemek için çatı, duvarlar ve pencerelerin yalıtımına özen gösterin. Pencerelerde çift cam kullanımı da ısı kaybına önemli ölçüde engel oluyor.