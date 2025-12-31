7 maddede emekliyi 2026'da bekleyen tehlike

Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak’ta belli olacak. Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin alacağı zam da belli olacak. Çalışma Yaşamı Uzmanı ve BirGün Yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik de 2026’da emekliyi bekleyen durumu kaleme aldı.

Yeni yılda da ekonomi yönetiminin kemeri sıkacağını ifade eden Aziz Çelik, 2025 son 6 ay resmi enflasyonunun yüzde 12 olması durumunda ortaya çıkacak oranları ve tahmini zam miktarlarını açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TAHMİNİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik şunları yazdı:

"Yıl başında emeklileri ve memurları ne bekliyor?

Asgari ücret dayatmasından sonra sıra emeklilerde ve memurlarda! Tahminlerim maalesef şöyle:

1-Kemer sıkma politikası tam gaz devam edecek! Resmi enflasyon dışında zırnık artış vermeyecekler!

2-Emeklilere ve memurlara resmi enflasyon dışında bir iyileştirme yapılmayacak.

3-İşçi ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2026’da yaklaşık yüzde 12 zam alacak.

4-En düşük emekli aylığı (Hükümet yasal bir düzenleme yaparsa) yaklaşık 18 bin 900 TL olacak.

5-Ortalama emekli aylığı yaklaşık 23 bin 500 TL olacak.

6-Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkından dolayı yaklaşık yüzde 18,4 zam alacak!

7-Kısaca resmi enflasyon dışında emeklilere ve memurlara zırnık artış yapılmayacak.

Not: Bu oranlar ve miktarlar tahmini olup 2025 son 6 ay resmi enflasyonunun yüzde 12 olması varsayımına dayalıdır."