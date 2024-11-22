7 maddeye dikkat çekildi: Doğalgaz kullanımında nelere dikkat etmeli?

Aksa Doğalgaz, doğalgazın kullanımında dikkat edilmesi gereken 7 önemli noktaya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket ihmaller sonucunda istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması ve doğalgazın yaşam alanlarında 7 gün, 24 saat gönül rahatlığıyla kullanılabilmesi için abonelerin dikkat etmesi gerekenleri 7 maddede paylaştı.

Buna göre, abonelerin dikkat etmesi gerekenler, "onay verilmeden doğalgazın kullanmaması", "periyodik bakım ve onarım yapılması", "eskimiş bağlantı noktalarının yenilenmesi", "menfezlerin kapatılmaması", "baca ek yerlerinin sabitlenmiş olarak dışarıda bulunması", "bacalı cihazların özel alanlarda yer almaması" ve "izinsiz kazı çalışması yapılmaması" şeklinde sıralandı.

KONTROLLER TAMAMLANMALI

Güvenlik risklerini ortadan kaldırmak ve olumsuz durumlarla karşılaşmamak için doğalgaz kullanımına başlamadan önce mutlaka dağıtım şirketinin gerçekleştirdiği kontrollerin tamamlanmış olması gerekiyor.

İlk ve yenilenen sözleşmeler sonrasında yalnızca dağıtım şirketinin onayıyla doğalgaz kullanımına başlanmalı. Doğalgaz tesisatına ve yakıcı cihazlara sertifikasız kişiler tarafından müdahale edilmemeli, yapılacak her türlü müdahalede ise öncesinde dağıtım şirketine bilgi verilmeli.

PERİYODİK BAKIM YAPILMALI

Her kış dönemi öncesinde cihazların periyodik bakımlarının ve bacaların kontrollerinin yetkili firmalara yaptırılması gerekiyor. Bu aynı zamanda tasarruflu doğalgaz kullanımı için de önemli unsurlar arasında bunuluyor.

Gaz kaçağı riskini ortadan kaldırmak için yakıcı cihazların bağlantı noktalarındaki yıpranmış veya ömrünü tamamlamış bağlantı ekipmanlarının yetkili firmalar tarafından kontrol edilerek değiştirilmesi gerekiyor.

Doğalgaz bacaları ve ortama temiz hava akışı sağlayan menfezlerin kapatılmaması, baca borularında oluşabilecek hasarlara karşı gözle kontroller yapılması, ilk gaz açma işleminden sonra onaylı tesisata müdahale edilmemesi, dış ortama açılması gereken baca çıkışının yapı içerisinde kaldığı durumların olmaması tavsiyeler arasında yer alıyor.

Yakıcı cihazlar kapalı balkon veya teras gibi alanlarda yer alıyorsa bacaların mutlaka dışarıya kadar uzatılması ve ortamda menfez bulunması, baca ek yerleri için sızdırmaya karşı önlem alınması, etrafının kesinlikle kapatılmaması ve duvara sabitlenmesi, yakıcı cihaz ve baca işlemlerinin tamamının ilgili markanın yetkili servisleri tarafından yapılması da en önemli unsurlar olarak sıralanıyor.

BACALI CİHAZLAR BANYO, TUVALET VEYA YATAK ODASINDA YER ALMAMALI

Banyo, tuvalet veya yatak odasında kesinlikle yer almaması gereken bacalı cihazların, dağıtım şirketinin bilgisi ve onayı dışında yerinin değiştirilmemesi, bulundukları odalarda uyunmaması, uyunması gereken durumlarda cihazların mutlaka kapatılması, ayrıca bacalı cihazlarla karbonmonoksit algılama cihazlarının kullanılması hayati önem taşıyor.

Doğalgaz hattının bulunduğu sokaklarda yürütülecek kazı faaliyetlerinin, başta can ve mal güvenliğini sağlamak ve herhangi bir hasara sebebiyet verilmemesi için Altyapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) yönetmeliği kapsamında doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde yapılması gerekiyor.

Doğalgaz hattı bulunan sokaklarda izinsiz kazı çalışması yapmak yasak olduğundan, vatandaşların şüpheli herhangi bir durumla karşılaştıklarında 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğalgaz Acil Hattı'nı arayarak dağıtım şirketini bilgilendirmesi gerekiyor.