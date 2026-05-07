7 Mayıs 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

7 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni sayıda, kamu yönetiminden medya düzenlemelerine kadar birçok önemli karar dikkat çekti. Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararları, RTÜK yönetmelik değişiklikleri, ithalatta haksız rekabet tebliği ve kurul kararları kamuoyunun gündemine oturdu. Peki, bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar yer aldı? İşte 7 Mayıs 2026 Perşembe Resmi Gazete kararları ve detayları...

Resmi Gazete’nin yeni sayısında yürütme ve idare bölümünde birçok yeni düzenleme yer aldı. Özellikle medya yayıncılığı ve kamu personel sistemiyle ilgili yönetmelik değişiklikleri dikkat çekti.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararları

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 06/05/2026 tarihli ve 574 ile 576 sayılı kararları yürürlüğe girdi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 06/05/2026 tarihli 574 sayılı kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 06/05/2026 tarihli 576 sayılı kararı

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER

Bugünkü Resmi Gazete’de birçok yönetmelik değişikliği yer aldı. Özellikle RTÜK ile ilgili düzenlemeler dikkat çekerken, Devlet Personel Başkanlığına ilişkin bazı yönetmeliklerin yürürlükten kaldırıldığı görüldü.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

RTÜK Yönetmelik Değişiklikleri

Radyo ve televizyon yayıncılığı alanında yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. İnternet yayıncılığı, kablolu yayın ve uydu yayın sistemlerine ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapıldı.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

RTÜK Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik

RTÜK Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik

TEBLİĞLER

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğler arasında ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin yeni düzenleme de yer aldı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/12) yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında ithalat süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler uygulanacak.

KURUL KARARLARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından alınan yeni karar da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 04/05/2026 tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/42169] sayılı kararı

İLAN BÖLÜMÜNDE YER ALAN BAŞLIKLAR

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde ise yargı ilanları, ihale duyuruları ve çeşitli resmi ilanlar yayımlandı.

İlan Başlıkları

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları

Devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

7 MAYIS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARININ ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI

Kategori Karar / Yönetmelik HSK Kararları 574 ve 576 sayılı HSK Genel Kurul Kararları Yönetmelik Devlet Personel Başkanlığı Yönetmeliklerinin kaldırılması RTÜK İnternet, uydu ve kablolu yayın yönetmelik değişiklikleri Tebliğ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Kurul Kararı Kamu Gözetimi Kurulu Kararı

7 Mayıs 2026 Resmi Gazete yayımlandı mı?

Evet, 7 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve yeni kararlar yürürlüğe girdi.

Bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar var?

HSK kararları, RTÜK yönetmelik değişiklikleri, ithalatta haksız rekabet tebliği ve kurul kararları yayımlandı.

RTÜK yönetmeliklerinde ne değişti?

İnternet yayıncılığı, kablolu yayın ve uydu yayın sistemlerine ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapıldı.

Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili hangi kararlar alındı?

Döner sermaye işletmesi ve görevde yükselme yönetmelikleri yürürlükten kaldırıldı.

İthalatta Haksız Rekabet Tebliği nedir?

İthalat süreçlerinde haksız rekabetin önlenmesine yönelik düzenlemeleri içeren resmi tebliğdir.