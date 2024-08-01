7 memura ‘TİS’ uzaklaştırması

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasındaki TİS görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine gerçekleşen eylemlere katılan 7 memur görevden uzaklaştırıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, memurların ‘Güvenlik görevlilerinin yaralanmasına yol açan fiili müdahale sebebiyle’ uzaklaştırıldığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli kamu emekçileri ile bu işyerlerinde örgütlü Tüm Bel-Sen arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde(TİS) yaşanan tıkanma üzerine başlayan eylemler sürüyor.

Eylemlere katılan 7 memurun görevlerinden uzaklaştırıldığını açıklayan Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, gerçekleştirdikleri basın açıklamasında, “Anayasal ve sendikal haklarını kullanan emekçilere verilen cezalar hukuksuz ve keyfidir. Hiçbir soruşturma yapmadan sadece Sayın Cemil Tugay istedi diye verilen bu cezaları kınıyoruz Sayın Tugay kamunun gücünü hukuksuzca kullanarak emekçileri korkutmaya yıldırmaya çalışıyor. Emekçiler bu baskılara asla boyun eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Keleş, açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çağrıda bulunarak, “Buradan Sayın Tugay’ı hukuksuz uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Emekçileri enflasyona ezdirmeyin, toplu sözleşme masasını kurun özgürce taleplerimizi konuşalım ve sözleşmeyi imzalayalım” dedi.

BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi de 7 memurun görevden uzaklaştırılması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Memurların sendikal haklarını savunduğu, eylem ve etkinliklere katıldığı için görevden uzaklaştırıldığı iddialarının gerçek olmadığının belirtildiği açıklamada, “Bahse konu görevden uzaklaştırma işlemi, eylemlere katılma nedeniyle değil, güvenlik görevlilerinin yaralanmasına yol açan fiili müdahale sebebiyle yürürlüğe alınmıştır” denildi.