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7 metrelik su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ajans Haberleri
  • 06.06.2025 09:52
  • Giriş: 06.06.2025 09:52
  • Güncelleme: 06.06.2025 09:52
Kaynak: İHA
7 metrelik su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay’ın Antakya ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan 7 metrelik su kuyusuna düşen kedi mahsur kaldı. Su kuyusundan mahsur kalan kedinin, miyavlama seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekiplerin, müdahalesinin ardından kedi kurtarıldı. Kurtarılan kedi, durumunun iyi olmasının ardından doğaya bırakıldı.
(RMZ-VK-

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