7 milyar TL’lik kırtasiye harcaması yapıldı!

AKP hükümetleri döneminde kamuyu hâkimiyeti altına alan, “Bol keseden harcama” alışkanlığı kamu kurumlarının bütçesini altüst etti. Bol keseden harcama geleneğinin yarattığı tahribat, iktidarın ekonomi politikasındaki tartışmalı kararlar ile daha da derinleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamudaki ölçüsüz harcama geleneğini durdurmak iddiasıyla Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayımladı. 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren genelgede beş ana kalemdeki harcamalara kısıtlama getirildi. Kamuda tasarruf edilmesi istenen harcamalardan biri de kırtasiye alımları harcaması oldu.

GENELGE TERS TEPTİ

2025 yılına yönelik bütçe giderlerinin yer aldığı merkezi yönetim bütçe istatistikleri ise Mayıs 2024’te yürürlüğe giren ve Mayıs 2027’ye kadar geçerli olacağı belirtilen genelgenin kağıt üzerinde kaldığını ortaya koydu. Kamunun kırtasiye harcaması, Tasarruf Genelgesi’nin yürürlüğe girdiği yıla göre azalmak yerine arttı. Kamu kurumları 2024 yılında toplam 6 milyar 233 milyon 77 bin TL’lik kırtasiye alımı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, “İsraf kalemleri” arasında gördüğü kırtasiye alımlarının 2025 yılında azaltılması için kurumlar uyarıldı. Ancak yürürlükteki Tasarruf Genelgesi ve uyarılara karşın kamunun kırtasiye alımlarının 2024 yılına göre 2025 yılında 1 milyar TL’ye yakın arttığı belirlendi. Kamu kurumları 2025 yılında toplam 7 milyar 47 milyon 938 bin TL’lik kırtasiye alımı harcamasına imza attı. 2025 yılının yalnızca Aralık ayında 2 milyar 250 milyon 963 bin TL’lik kırtasiye alımı yapılması dikkati çekti. Kamu adına gerçekleştirilen kırtasiye harcamaları, bazı aylara göre şöyle sıralandı: