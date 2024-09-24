7 milyon kişi açlık sınırının altında

Ekonomi Servisi

Asgari ücret, açlık sınırının altında erimeye devam ediyor. Açlık sınırı, farklı kuruluşların hesaplamalarında her ay eriyor. Son olarak Birleşik Kamu-İş’in araştırmasına göre açlık sınırı asgari ücretin 4 bin lira üzerine ulaştı. Araştırmaya göre 7 milyonun üzerinde insan açlık sınırının altında yaşıyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun eylül ayı açlık ve yoksulluk araştırmasına göre açlık sınırı 21 bin liraya, yoksulluk sınırının 65 bin 873 liraya çıktı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, yaptıkları açlık ve yoksulluk araştırması sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara ilişkin ANKA’ya konuşan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kütük, “Yoksulluk sınırı bir önceki aya göre bin 715 liralık bir artışla 65 bin 873 liraya ulaştı” dedi.

Kütük, “Bu rakamlara baktığımızda, ülkemizde yedi milyon asgari ücretlinin, 17 bin liraya çalıştığını düşünürsek bu yedi milyon asgari ücretli vatandaşımız açlık sınırının dört bin lira altında bir maaşla yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor. Yine 12 bin 500 liraya çalışmak ve yaşamını sürdürmek zorunda kalan milyonlarca emekli ise açlık sınırından 9 bin 500 yüz lira daha aşağıda düşük bir rakamla yaşamını sürdürmek ve bu ülkede yaşamak zorunda kalıyor” diye konuştu.

Açlık sınırı yükselmeye devam ederken asgari ücretin sabit kaldığının altını çizen Kütük, emekli aylıklarının açlık sınırı karşısındaki durumuna da dikkat çekti. Kütük şöyle konuştu: “12 bin 500 liraya yaşamını sürdürmek zorunda kalan milyonlarca emeklinin şu andaki aldığı maaş açlık sınırının yüzde 59.5'ine denk geliyor. İnsani koşullarda emeklerinin karşılığını alarak yaşamak haklarıdır."