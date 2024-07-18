7'nci kattan atladığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti

Karabük'te eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7'nci katından atladığı iddia edilen kadın hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7'nci katından atladığı iddia edilen kadın hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1006 Nolu Caddede meydana geldi. R.A. (24) isimli kadın, kuzenleriyle evde otururken iddiaya göre eski erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Daha sonra telefonu kapatan R.A., 7'nci kattaki dairenin balkonundan atladı. Kadın ağır yaralanırken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.