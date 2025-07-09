7'’nci Seyhan Livaneli Öykü Yarışması

İrem İLYAS

Seyhan Livaneli’nin anısını yaşatmak için Eksik Parça Yayınları’yla birlikte bu yıl 7'ncisi düzenlenen Seyhan Livaneli Öykü Yarışması’na başvurular başladı. Yarışmanın seçici kurulunda bu yıl Zülfü Livaneli (Jüri Başkanı), Hakan Akdoğan, Jale Sancak, Berat Alanyalı, Menekşe Toprak, Barış İnce, Zafer Köse yer alıyor.

Adaylar bu yıl ‘Yüzleşmeler’ temalı, elektronik ortamda veya kâğıt baskı olarak yayımlanmamış, başka bir yarışmadan ödül almamış öykülerini 15 Ekim’e kadar seyhanlivanelioykuyarismasi@eksikparca.com e-posta adresine göndererek başvurularını yapabilecekler. Seyhan Livaneli Öykü Yarışması’nın kazananı 22 Ocak 2026’da açıklanacak; ödül töreni Nisan 2026’da düzenlenecek.