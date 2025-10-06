7'nci Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali 11-12 Ekim’de

(MERSİN) - Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, 11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye’nin farklı kentlerinden sanatçılar Kushimoto Sokağı’nda bir araya gelecek ve 2 gün boyunca birbirinden güzel performanslar sergileyecek.

Mersin, sokağın sanatla buluştuğu, müziğin, resmin ve dansın iç içe geçtiği festivale bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mersin Yenişehir Belediyesi ile Mersin Rotary Kulübü iş birliğinde bu yıl da sokak sanatçıları aynı festivalde Mersinlilerle buluşacak. Geleneksel hale gelen ve geçen yıl uluslararası boyut kazanan festival, bu yıl da Türkiye’nin farklı kentlerinden gelecek sanatçılarla renkli görüntülere sahne olacak.

İki gün boyunca sürecek etkinliklerde, müzisyenler, ressamlar, dans grupları, heykeltıraşlar ve performans sanatçıları, kentin en hareketli sokaklarından biri olan Kushimoto Sokağı’nda hünerlerini sergileyecek.

Kushimoto Sokağı festival boyunca araç trafiğine kapatılacak

Festival süresince Kushimoto Sokağı adeta dev bir açık hava sahnesine dönüşecek. 10 Ekim Cuma günü saat 19.00’dan, 12 Ekim Pazar günü saat 23.30’a kadar araç trafiğine kapalı olacak sokakta ziyaretçiler, her köşede farklı bir sanat dalıyla karşılaşacak. Karnaval havasında geçmesi beklenen 7. Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, Mersinlilere iki gün boyunca müzik, dans ve renkli anlar yaşatacak.

"Festivalimiz uluslararası bir kimlik kazandı"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm Mersinlileri festivale davet ederek, şunları söyledi:

"Sanatın sadece salonlarda değil, sokaklarda da yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü sanat, herkesin ulaşabileceği bir ortak dil, bir buluşma noktasıdır. Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, tam da bu anlayışın ürünü olarak doğdu ve bugün artık Mersin’in en önemli etkinliklerinden biri haline geldi. Kentimizin enerjisine enerji katacak, sokağın her köşesi müzikle, dansla, renkle dolacak bir atmosfer bizleri bekliyor. Bu yıl 7’ncisini düzenliyoruz ve festivalimiz uluslararası bir kimlik kazandı. Tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum."

"Sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz"

Mersin Rotary Kulübü Başkanı Reşit Can ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Rotary Kulübü olarak Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ne tüm Mersin halkını davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz.

Bu festival, müziğin, resmin, dansın ve tiyatronun bir arada olduğu; sokaklarımızı renk, neşe ve yaratıcılıkla buluşturduğumuz özel bir etkinliktir. Rotary olarak bizim için projeleri hayata geçirmek kadar, onları sürdürülebilir kılmak da büyük önem taşıyor.

Bu nedenle, yedi yıldır kesintisiz şekilde devam eden bu festival, Mersin’in kültürel yaşamında kalıcı bir değer haline gelmiştir. Herkesi sanatın coşkusuna ortak olmaya bekliyoruz. Sanat varsa umut var."