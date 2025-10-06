7'ncisi düzenlenen Alanya Kitap Fuarı sona erdi

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Alanya Kitap Fuarı sona erdi. 10 gün yoğun bir katılımla gerçekleşen fuarın kapanışında konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Alanya Belediyesi’nin vatandaşları kitapla buluşturmak, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak ve gençlere kitap sevgisi aşılamak amacıyla düzenlediği Alanya Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve 10 gün boyunca eski Belediye Binası arkasında yapılan fuar, orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla ‘Okumak Yeşertir’ temasıyla düzenlendi.

Her yıl daha da kapsamlı hale getirilen fuarda 80 yayınevi açtığı stantlarla vatandaşları en sevdikleri kitaplarla buluşturdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde okullardan öğretmenleri gözetiminde fuara günlük 4 bine yakın öğrenci katıldı. Öğrenciler fuar alanında hem kitap aldılar hem de sevdikleri yazarlarla buluşma imkanı yakaladılar. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği fuar, yapılan yeniliklerle ülkenin en kapsamlı ve en katılımı yüksek fuarlarından birisine dönüştü.

Usta yazarlar, söyleyişi programları düzenledi

Alanya Kitap Fuarına pek çok yazar da katılım sağladı ve okurları ile bir araya geldi. Stantlarda imza etkinliği düzenleyen ve kitaplarını tanıtan çok sayıda yazar alanda yer aldı. Ayrıca her gün düzenlenen söyleşi programları ile öğrenciler ve vatandaşlar usta kalemleri dinleme, merak ettikleri soruları sorma ayrıca kitaplarını imzalatma fırsatı yakaladılar. Aydan Şener, İnci Aral, Varol Yaşaroğlu, Ahmet Telli, Feyzi Açıkalın, Abdullah Akbaş, Mehmet Mollaosmanoğlu, Gökhan Müftüoğlu, Şükrü Erbaş, Ali Koç, Sinan Canan ve Prof. Dr. Ahmet Taşağıl fuar kapsamında söyleşi düzenlediler.

Ahmet Taşağıl söyleşisi ile kapanış yapıldı

Fuarın son gününde Prof. Dr. Ahmet Taşağıl tarafından ‘Türk Mitolojisi’ adlı söyleşi gerçekleştirildi. Yaptığı çalışmalarla dünya çapında takip edilen bir isim olan Tarihçi ve Yazar Taşağıl, yoğun katılımın olduğu söyleşi programında Türk tarihi hakkında kıymetli bilgiler aktardı. Programa Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Abdullah Akbaş, Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Zafer Partisi İlçe Başkanı Alper Arıkan ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Taşağıl’a olan yoğun ilgi sonrası Başkan Özçelik belirlen bir tarihte usta tarihçiyi tekrar ağırlamak istediklerini belirtti.

"Gelecek yıl fuarımızın kapsamını daha da genişleteceğiz"

Özçelik, "Gençlerimizi kitaplarla buluşturduğumuz ve okumanın önemini anlattığımı fuarımızın sonuna geldik. Fuarımızı çok değerli sayın hocamızın söyleşisi ile tamamlıyoruz. Günlük 5 binden fazla vatandaşımızı ağırladık ve çok geniş katılımlı bir fuar oldu. Burada stant açan yayınevlerine, düzenledikleri söyleşiler ile ufkumuzu açan kıymetli yazar ve şairlerimize, bizlere fuar boyunca destek veren tüm kurumlara, emeği geçen herkese ve fuara katılım sağlayan tüm Alanya halkına teşekkür ediyorum. Gelecek yıl fuarımızın kapsamını daha da genişleteceğiz. 8. kez buluşmak dileğiyle" dedi.

Program Başkan Özçelik’in teşekkür ederek hediye takdim ettiği Prof. Dr. Taşağıl’ın imza etkinliği ile sona erdi.